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Новини Атака безпілотників на Сумщину
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Зросла кількість постраждалих внаслідок вчораншньої атаки БпЛА на Суми

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

Зросла кількість постраждалих внаслідок учорашньої атаки БпЛА на Суми.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

До медиків звернулася ще одна постраждала – 75-річна жінка. Їй надається амбулаторне лікування.

"Загалом унаслідок ворожих ударів 20 липня у Сумській громаді постраждали п’ятеро людей, серед них – 7-річна дитина. Усі отримали необхідну медичну допомогу", - розповів він.

Нагадаємо 20 липня росіяни атакували Суми безпілотником. Постраждала жінка.

Читайте: Унаслідок атаки окупантів на Суми постраждали 7-річний хлопчик та його мама, частина будинків без світла. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4563) Сумська область (4038) Суми (952) Сумський район (337) війна в Україні (5326)


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