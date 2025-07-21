Зросла кількість постраждалих внаслідок вчораншньої атаки БпЛА на Суми
Зросла кількість постраждалих внаслідок учорашньої атаки БпЛА на Суми.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
До медиків звернулася ще одна постраждала – 75-річна жінка. Їй надається амбулаторне лікування.
"Загалом унаслідок ворожих ударів 20 липня у Сумській громаді постраждали п’ятеро людей, серед них – 7-річна дитина. Усі отримали необхідну медичну допомогу", - розповів він.
Нагадаємо 20 липня росіяни атакували Суми безпілотником. Постраждала жінка.
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