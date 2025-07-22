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Внаслідок атаки РФ в Сумах постраждали 12 людей, - ОВА. ВIДЕО

Унаслідок російського удару по житловому району Сум пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

До медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків. 60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу.

"Після удару ворога багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо за допомогою до медиків звернулися 12 людей. На місці влучання працюють медики, психологи, екстрені служби – постраждалим надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зросла кількість постраждалих внаслідок вчораншньої атаки БпЛА на Суми

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обстріл (29981) Сумська область (4038) Суми (952) Сумський район (337) війна в Україні (5342)


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