За трое суток в Сумской области в результате вражеских обстрелов пострадали более 30 человек, один человек погиб, - ОВА

За последние трое суток на Сумщине 32 человека были доставлены в больницы или самостоятельно обратились за медицинской помощью. К сожалению, сегодня от полученных травм умерла пожилая женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, начальник ОВА Олег Григоров в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил о последствиях последних атак на гражданскую инфраструктуру Сумщины и действиях, которые предпринимаем для ликвидации их последствий.

Последствия атак на Сумщину за три дня

В воскресенье враг атаковал Сумы дронами - пять человек обратились в медучреждения.

В понедельник в Путивльской громаде в результате ударов БпЛА - 11 раненых.

В тот же вечер областной центр атаковали управляемыми авиабомбами - еще 6 человек получили ранения.

Сегодня во время массированного обстрела Сумской громады вражескими БпЛА - 7 раненых.

В Середино-Будской громаде от удара БПЛА - двое раненых.

В Николаевской сельской громаде в результате удара КАБ - один раненый.

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"Россия в очередной раз доказывает: под ее прицелом - гражданская инфраструктура и мирные жители", - подчеркнул Григоров.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Продолжается ликвидация последствий атак, делается все возможное для усиления безопасности в регионе.

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