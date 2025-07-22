За трое суток в Сумской области в результате вражеских обстрелов пострадали более 30 человек, один человек погиб, - ОВА
За последние трое суток на Сумщине 32 человека были доставлены в больницы или самостоятельно обратились за медицинской помощью. К сожалению, сегодня от полученных травм умерла пожилая женщина.
Как информирует Цензор.НЕТ, начальник ОВА Олег Григоров в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил о последствиях последних атак на гражданскую инфраструктуру Сумщины и действиях, которые предпринимаем для ликвидации их последствий.
Последствия атак на Сумщину за три дня
- В воскресенье враг атаковал Сумы дронами - пять человек обратились в медучреждения.
- В понедельник в Путивльской громаде в результате ударов БпЛА - 11 раненых.
- В тот же вечер областной центр атаковали управляемыми авиабомбами - еще 6 человек получили ранения.
- Сегодня во время массированного обстрела Сумской громады вражескими БпЛА - 7 раненых.
- В Середино-Будской громаде от удара БПЛА - двое раненых.
- В Николаевской сельской громаде в результате удара КАБ - один раненый.
"Россия в очередной раз доказывает: под ее прицелом - гражданская инфраструктура и мирные жители", - подчеркнул Григоров.
Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Продолжается ликвидация последствий атак, делается все возможное для усиления безопасности в регионе.
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