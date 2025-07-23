Рашисты ударили по критической инфраструктуре Сумщины: есть отключение электроэнергии в Сумском районе
В ночь на среду, 23 июля 2025 года, враг продолжил атаки по гражданской инфраструктуре Сумщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате российских ударов по критической инфраструктуре обесточена часть потребителей Сумского района.
"На резервное питание перешли медицинские учреждения и другие важные объекты. Работы по восстановлению продолжаются, однако возвращение электроснабжения может занять определенное время. Делаем все возможное, чтобы ускорить процесс", - отметил глава области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nub Nubov #586380
показать весь комментарий23.07.2025 08:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль