Рашисты ударили по критической инфраструктуре Сумщины: есть отключение электроэнергии в Сумском районе

В ночь на среду, 23 июля 2025 года, враг продолжил атаки по гражданской инфраструктуре Сумщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате российских ударов по критической инфраструктуре обесточена часть потребителей Сумского района.

"На резервное питание перешли медицинские учреждения и другие важные объекты. Работы по восстановлению продолжаются, однако возвращение электроснабжения может занять определенное время. Делаем все возможное, чтобы ускорить процесс", - отметил глава области.

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