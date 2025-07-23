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Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
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Рашисты ударили по критической инфраструктуре Сумщины: есть отключение электроэнергии в Сумском районе

Отключение электроэнергии в Сумской области

В ночь на среду, 23 июля 2025 года, враг продолжил атаки по гражданской инфраструктуре Сумщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате российских ударов по критической инфраструктуре обесточена часть потребителей Сумского района.

"На резервное питание перешли медицинские учреждения и другие важные объекты. Работы по восстановлению продолжаются, однако возвращение электроснабжения может занять определенное время. Делаем все возможное, чтобы ускорить процесс", - отметил глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За трое суток на Сумщине в результате вражеских обстрелов пострадали более 30 человек, один человек погиб, - ОВА

Автор: 

обстрел (28667) Сумская область (3490) энергетика (2588) Сумский район (338)


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без електрики вся область
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23.07.2025 08:15 Ответить
 
 