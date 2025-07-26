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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской громаде в Сумской области: есть повреждения в жилом секторе

Враг массированно атаковал Шосткинскую общину

В ночь на 26 июля российские захватчики массированно атаковали Шосткинскую громаду Сумской области. Враг применял дроны и управляемые авиабомбы.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование", - сообщил чиновник.

Он добавил, что последствия вражеской атаки уточняются.

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Автор: 

обстрел (28706) Сумская область (3505) Шосткинский район (60)


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Є пошкодження?? Уявляю я ті "пошкодження" від удару авіабомби
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26.07.2025 08:05 Ответить
 
 