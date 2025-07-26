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Россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской громаде в Сумской области: есть повреждения в жилом секторе
В ночь на 26 июля российские захватчики массированно атаковали Шосткинскую громаду Сумской области. Враг применял дроны и управляемые авиабомбы.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование", - сообщил чиновник.
Он добавил, что последствия вражеской атаки уточняются.
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антон старобуб
показать весь комментарий26.07.2025 08:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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