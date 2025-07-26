Ворог ударив по Сумщині: частина Сум та району без світла
Вдень 26 липня 2025 року війська РФ завдали ударів по цивільній інфраструктурі Сумщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок чергового удару частина мешканців Сум та Сумського району тимчасово залишилася без електропостачання", - йдеться у повідомленні.
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