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Новини Удари по енергетиці
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Ворог ударив по Сумщині: частина Сум та району без світла

світло зникло у Сумах

Вдень 26 липня 2025 року війська РФ завдали ударів по цивільній інфраструктурі Сумщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок чергового удару частина мешканців Сум та Сумського району тимчасово залишилася без електропостачання", - йдеться у повідомленні.

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обстріл (30030) Сумська область (4061) Суми (959) енергетика (2654) Сумський район (349)


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