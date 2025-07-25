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Новости Фото Удар по Сумам
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Россияне атаковали админздание в Сумах. Возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали Сумы, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Также повреждено административное здание.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения.

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РФ атаковала Сумы 25 июля Что известно о последствиях
РФ атаковала Сумы 25 июля Что известно о последствиях
РФ атаковала Сумы 25 июля Что известно о последствиях
РФ атаковала Сумы 25 июля Что известно о последствиях
РФ атаковала Сумы 25 июля Что известно о последствиях

Автор: 

обстрел (28691) Сумская область (3498) Сумы (1219) Сумский район (340)


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