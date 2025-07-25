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Россияне атаковали админздание в Сумах. Возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска атаковали Сумы, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Также повреждено административное здание.
Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения.
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