РФ нанесла артиллерийский удар по жилой застройке Степногорска в Запорожской области. Тяжело ранена женщина
Российские оккупанты атаковали Степногорск в Запорожской областииз артиллерии.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Удар был нанесен по жилой застройке, в результате чего повреждены дома.
Также была тяжело ранена 64-летняя женщина.
"Пострадавшая женщина эвакуирована в медучреждение, ей оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении.
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