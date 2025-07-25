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Новости Обстрелы Запорожской области
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РФ нанесла артиллерийский удар по жилой застройке Степногорска в Запорожской области. Тяжело ранена женщина

Обстрел Степногорска 25 июля 2025 года Ранены женщина

Российские оккупанты атаковали Степногорск в Запорожской областииз артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен по жилой застройке, в результате чего повреждены дома.

Также была тяжело ранена 64-летняя женщина.

"Пострадавшая женщина эвакуирована в медучреждение, ей оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (28691) Запорожская область (3335) Васильевский район (73) Степногорск (27)


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