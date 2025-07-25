Враг ночью атаковал Днепропетровскую область беспилотниками: есть попадания, пострадал мужчина

Россияне ночью 25 июля атаковали Павлоград, а также Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

Ночью защитники ликвидировали на Днепропетровщине 7 беспилотников. Об этом сообщили в ЧвК. Однако есть попадания в Синельниковском районе - Маломихайловской и Васильковской громадах. Пострадал 69-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Возник пожар в фермерском хозяйстве. Загорелось и здание, которое не эксплуатировалось.

Также поврежден многоквартирный дом, 3 гаража, линия электропередач.

В Павлограде в результате атаки БпЛА горело на территории предприятия.

По Никопольщине российская армия применяла FPV-дроны. Сбросила боеприпас с БПЛА. Попала по райцентру и Марганецкой громаде. Огонь охватил хозяйственную постройку и гараж.

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