Ворог вночі атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання, постраждав чоловік

Росіяни вночі 25 липня атакували Павлоград, а також Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Вночі захисники ліквідували на Дніпропетровщині 7 безпілотників. Про це повідомили в ПвК. Проте є влучання у Синельниківському районі – Маломихайлівській і Васильківській громадах. Постраждав 69-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Виникла пожежа у фермерському господарстві. Зайнялася й будівля, що не експлуатувалася.

Також пошкоджений багатоквартирний будинок, 3 гаражі, лінія електропередач.

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА горіло на території підприємства.

По Нікопольщині російська армія застосовувала FPV-дрони. Скинула боєприпас з БпЛА. Поцілила по райцентру та Марганецькій громаді. Вогонь охопив господарську споруду і гараж.

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