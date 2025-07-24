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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: четверо поранених, 17-річний хлопець - у важкому стані. ФОТОрепортаж

Упродовж дня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Звуки війни не вщухають на Нікопольщині. Протягом дня агресор бив по райцентру, Мирівській і Марганецькій громадах. Тероризував безпілотниками та артилерією", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ворожих атак поранено 17-річного хлопця, його госпіталізували у важкому стані. Також постраждала 34-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Обстріли Дніпропетровщини 24 липня

Крім того, пошкоджені 2 навчальні та медичний заклади, торговий центр, кафе. Понівечені багатоповерхівка, 5 приватних будинків, господарська споруда. Сталося кілька пожеж.

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Обстріли Дніпропетровщини 24 липня
Обстріли Дніпропетровщини 24 липня

Синельниківщину російська армія атакувала FPV-дронами. Поцілила по Межівській та Великомихайлівській громадах.

Через російські обстріли травми дістала 53-річна жінка і 58-річний чоловік. Їх доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.

Також знищено господарську споруду, побито підприємство та авто.

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Обстріли Дніпропетровщини 24 липня

Автор: 

обстріл (30002) Нікополь (1286) Дніпропетровська область (4052) Нікопольський район (343) Синельниківський район (143)


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Ворог не припиняє терор що до мирних громадян відчуваючи свою безкарність ,адже гідної відповіді по рашиських терористах майже немає ,це свідомо робится чи від недоумковасті ?
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24.07.2025 19:10 Відповісти
 
 