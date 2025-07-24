14-річний підліток вбив ножем незнайому жінку в Дніпрі, - прокуратура. ФОТО

У Дніпрі обрали запобіжний захід 14-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві жінки.

Про це повідомила прокуратура області, передає Цензор.НЕТ.

Його відправили під варту без права внесення застави.

"Вранці 23 липня 2025 року підозрюваний напав на незнайому жінку біля банкомата у місті Дніпро та завдав їй щонайменше п’ять ножових поранень у шию та тулуб. Від отриманих травм жертва померла на місці", - йдеться в повідомленні.

Згодом юнака затримали та вилучили у нього ніж, який направили на експертизу.

"Метою вбивства не було заволодіння майном потерпілої", - додали в прокуратурі.

Читайте: Обстріляли з пневматичних пістолетів та побили: В Одесі троє підлітків напали на незнайомця, двом повідомлено про підозру, - Нацполіція



