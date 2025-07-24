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Новини Фото Затримання за вбивство
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14-річний підліток вбив ножем незнайому жінку в Дніпрі, - прокуратура. ФОТО

У Дніпрі обрали запобіжний захід 14-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві жінки.

Про це повідомила прокуратура області, передає Цензор.НЕТ.

Його відправили під варту без права внесення застави.

"Вранці 23 липня 2025 року підозрюваний напав на незнайому жінку біля банкомата у місті Дніпро та завдав їй щонайменше п’ять ножових поранень у шию та тулуб. Від отриманих травм жертва померла на місці", - йдеться в повідомленні.

Згодом юнака затримали та вилучили у нього ніж, який направили на експертизу.

"Метою вбивства не було заволодіння майном потерпілої", - додали в прокуратурі.

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Підліток вбив незнайому жінку в Дніпрі Його затримали
Підліток вбив незнайому жінку в Дніпрі Його затримали

Автор: 

Дніпро (3339) підлітки (431) вбивство (3143) Дніпропетровська область (4050) Дніпровський район (138)


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Топ коментарі
+30
То вже з цим покидьком всьо. Таких підАрів малолітніх треба ізолювати на все їхнє нікчемне життя. Не буде з нього людини, навіть після відсидки. Буцугарня його ще більше зкаліче, а не садити не можна. Він вбив людину.
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24.07.2025 14:05 Відповісти
+15
Якось лагідно називають "юнак, хлопець" цього малолітнього покидька.
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24.07.2025 14:06 Відповісти
+6
вбив біля банкомата, але мета - не гроші. ну так і було.
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24.07.2025 14:20 Відповісти
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То вже з цим покидьком всьо. Таких підАрів малолітніх треба ізолювати на все їхнє нікчемне життя. Не буде з нього людини, навіть після відсидки. Буцугарня його ще більше зкаліче, а не садити не можна. Він вбив людину.
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24.07.2025 14:05 Відповісти
Сподіваюсь, що сексуальне насильство теж відпадає. Тоді що?
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24.07.2025 14:06 Відповісти
Наркотики або просто ********.
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24.07.2025 15:54 Відповісти
Якось лагідно називають "юнак, хлопець" цього малолітнього покидька.
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24.07.2025 14:06 Відповісти
Підліток, до юнака йому ще дожити треба.
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24.07.2025 14:53 Відповісти
Для чого? Око за око
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24.07.2025 15:17 Відповісти
Ні просто юнак це від 17 років. Тобто ще дожити треба
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24.07.2025 15:18 Відповісти
Мабуть образила ...
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24.07.2025 14:13 Відповісти
Клямка впала
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24.07.2025 14:18 Відповісти
вбив біля банкомата, але мета - не гроші. ну так і було.
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24.07.2025 14:20 Відповісти
Може якийсь новий "синій кит" у дітвори?
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24.07.2025 14:48 Відповісти
надивляться рашистських сайтів і корчать з себе руцкіх мстітєлєй. На незнайомих жінках тренуються
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24.07.2025 14:50 Відповісти
Це наслідки культу війни і смерті, куди ж без цього
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24.07.2025 15:12 Відповісти
В 14 років і вже ходив з ножем? Хто його батьки? Одні машини і релейні шафи палять, інші з ножами ходять, що це за покоління?!!
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24.07.2025 15:46 Відповісти
покоління війни
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24.07.2025 16:14 Відповісти
 
 