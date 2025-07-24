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14-річний підліток вбив ножем незнайому жінку в Дніпрі, - прокуратура. ФОТО
У Дніпрі обрали запобіжний захід 14-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві жінки.
Про це повідомила прокуратура області, передає Цензор.НЕТ.
Його відправили під варту без права внесення застави.
"Вранці 23 липня 2025 року підозрюваний напав на незнайому жінку біля банкомата у місті Дніпро та завдав їй щонайменше п’ять ножових поранень у шию та тулуб. Від отриманих травм жертва померла на місці", - йдеться в повідомленні.
Згодом юнака затримали та вилучили у нього ніж, який направили на експертизу.
"Метою вбивства не було заволодіння майном потерпілої", - додали в прокуратурі.
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