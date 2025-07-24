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14-летний подросток убил ножом незнакомую женщину в Днепре, - прокуратура. ФОТО
В Днепре избрали меру пресечения 14-летнему подростку, которого подозревают в убийстве женщины.
Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.
Его отправили под стражу без права внесения залога.
"Утром 23 июля 2025 года подозреваемый напал на незнакомую женщину возле банкомата в городе Днепре и нанес ей не менее пяти ножевых ранений в шею и туловище. От полученных травм жертва умерла на месте", - говорится в сообщении.
Впоследствии юношу задержали и изъяли у него нож, который направили на экспертизу.
"Целью убийства не было завладение имуществом потерпевшей", - добавили в прокуратуре.
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Митя Дядя
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