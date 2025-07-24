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Новости Фото Задержание за убийство
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14-летний подросток убил ножом незнакомую женщину в Днепре, - прокуратура. ФОТО

В Днепре избрали меру пресечения 14-летнему подростку, которого подозревают в убийстве женщины.

Об этом сообщила прокуратура области, передает Цензор.НЕТ.

Его отправили под стражу без права внесения залога.

"Утром 23 июля 2025 года подозреваемый напал на незнакомую женщину возле банкомата в городе Днепре и нанес ей не менее пяти ножевых ранений в шею и туловище. От полученных травм жертва умерла на месте", - говорится в сообщении.

Впоследствии юношу задержали и изъяли у него нож, который направили на экспертизу.

"Целью убийства не было завладение имуществом потерпевшей", - добавили в прокуратуре.

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Подросток убил незнакомую женщину в Днепре Его задержали
Подросток убил незнакомую женщину в Днепре Его задержали

Автор: 

Днепр (4479) подростки (469) убийство (6539) Днепропетровская область (4268) Днепровский район (136)


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То вже з цим покидьком всьо. Таких підАрів малолітніх треба ізолювати на все їхнє нікчемне життя. Не буде з нього людини, навіть після відсидки. Буцугарня його ще більше зкаліче, а не садити не можна. Він вбив людину.
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24.07.2025 14:05 Ответить
Можна вважати що він тільки що здав іспит на вступ до лав поліцііі, а не оце все .
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24.07.2025 14:10 Ответить
Сподіваюсь, що сексуальне насильство теж відпадає. Тоді що?
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24.07.2025 14:06 Ответить
Якось лагідно називають "юнак, хлопець" цього малолітнього покидька.
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24.07.2025 14:06 Ответить
Мабуть образила ...
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24.07.2025 14:13 Ответить
Клямка впала
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24.07.2025 14:18 Ответить
вбив біля банкомата, але мета - не гроші. ну так і було.
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24.07.2025 14:20 Ответить
 
 