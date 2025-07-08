Обстреляли из пневматических пистолетов и избили: в Одессе трое подростков напали на незнакомца, двум сообщено о подозрении, - Нацполиция

В Одессе трое подростков напали с пневматическими пистолетами на незнакомца в парке и нанесли потерпевшему телесные повреждения. Двум подросткам сообщено о подозрении в хулиганстве, им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.



В полиции рассказали, что происшествие произошло в конце июня днем. Трое подростков, двое из которых были с пневматическими пистолетами, целенаправленно пришли в парк, чтобы найти бездомного и поиздеваться над ним.

"В одном из закоулков они встретили мужчину, который, по их мнению, им подходил, и стали словесно оскорблять незнакомца. 30-летний местный житель ушел, а подростки начали стрелять в него из пистолетов. Тот, что был без оружия, сбил потерпевшего с ног и избил руками и ногами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после вмешательства прохожих подростки скрылись. Граждане вызвали полицию и "скорую". Пострадавшего с побоями, многочисленными пулевыми ранениями конечностей и плеча доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

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В тот же день двух правонарушителей 14 и 16 лет разыскали. Пневматические пистолеты, которые, по словам подростков, они приобрели через интернет, следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.



"Мы собрали достаточную доказательную базу и сообщили фигурантам о подозрении в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенном группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Согласно санкции ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Принимаются меры по установлению местонахождения третьего правонарушителя", - рассказала следователь.

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Сообщается, что степень тяжести телесных повреждений, причиненных мужчине, будут устанавливать судебно-медицинские эксперты. Следствие продолжается. Все обстоятельства устанавливаются