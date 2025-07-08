Обстріляли з пневматичних пістолетів та побили: В Одесі троє підлітків напали на незнайомця, двом повідомлено про підозру, - Нацполіція

В Одесі троє підлітків напали із пневматичними пістолетами на незнайомця в парку та спричинили потерпілому тілесні ушкодження. Двом підліткам повідомлено про підозру в хуліганстві, їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.



У поліції розповіли, що подія сталася наприкінці червня вдень. Троє підлітків, двоє з яких були із пневматичними пістолетами, цілеспрямовано прийшли в парк, щоб знайти безхатька і познущатися з нього.

"В одному із закутків вони зустріли чоловіка, який, на їхню думку, їм підходив, і стали словесно ображати незнайомця. 30-річний місцевий житель пішов геть, а підлітки почали стріляти в нього з пістолетів. Той, що був без зброї, збив потерпілого з ніг та побив руками й ногами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після втручання перехожих хлопці втекли. Громадяни викликали поліцію та "швидку". Потерпілого з побоями, численними кульовими пораненнями кінцівок та плеча доставили до лікарні, де йому була надана медична допомога.

Також дивіться: Група підлітків побила військового у Києві: двох з них затримала поліція. ВIДЕО

Того ж дня двох правопорушників 14 та 16 років розшукали. Пневматичні пістолети, які, зі слів хлопців, вони придбали через інтернет, слідчі вилучили як речові докази.



"Ми зібрали достатню доказову базу та повідомили фігурантам про підозру в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Згідно з санкцією ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження третього правопорушника", - розповіла слідча.

Також дивіться: Двоє підлітків скоїли наругу над могилою на Кіровоградщині: поліція встановила їхні особи. ВIДЕО

Повідомляється, що ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, завданих чоловікові, встановлюватимуть судово-медичні експерти. Слідство триває. Всі обставини встановлюються