Двоє підлітків скоїли наругу над могилою на Кіровоградщині: поліція встановила їхні особи. ВIДЕО

У селі Калаколове Кіровоградській області двоє підлітків вчинили наругу над могилою та знімали це на відео. Правоохоронці встановили їхні особи.

Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко, передає Цензор.НЕТ.

"Причетними виявилися двоє неповнолітніх місцевих жителів. Підлітки дають пояснення поліцейським", - зазначила вона.

Водночас староста Хмелівського старостинського округу Олег Шамара розповів, що не знайомий з підлітками.

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Нині, додала речниця поліції, вирішують питання правової кваліфікації щодо випадку наруги.

За інформацією місцевого видання "Кіровоградська Правда", хлопцям 14 і 16 років. Один поводив себе не коректно, інший – знімав це на відео.