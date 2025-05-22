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Новини Відео Наруга над могилою
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Двоє підлітків скоїли наругу над могилою на Кіровоградщині: поліція встановила їхні особи. ВIДЕО

У селі Калаколове Кіровоградській області двоє підлітків вчинили наругу над могилою та знімали це на відео. Правоохоронці встановили їхні особи.

Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко, передає Цензор.НЕТ.

"Причетними виявилися двоє неповнолітніх місцевих жителів. Підлітки дають пояснення поліцейським", - зазначила вона. 

Водночас староста Хмелівського старостинського округу Олег Шамара розповів, що не знайомий з підлітками.

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Нині, додала речниця поліції, вирішують питання правової кваліфікації щодо випадку наруги.

За інформацією місцевого видання "Кіровоградська Правда", хлопцям 14 і 16 років. Один поводив себе не коректно, інший – знімав це на відео.

Автор: 

кладовище (198) підлітки (419) Кіровоградська область (577) Новоукраїнський район (2) Калаколове (1)


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Топ коментарі
+15
Дегенерати.
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22.05.2025 17:03
+15
..з цих тупорилих жлобів-какаразніц толку вже не буде
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22.05.2025 17:05
+13
Это типичный электорат какая разница, хуже не будет. хоть поржем
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22.05.2025 17:08
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Дегенерати.
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22.05.2025 17:03 Відповісти
..з цих тупорилих жлобів-какаразніц толку вже не буде
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22.05.2025 17:05 Відповісти
Это типичный электорат какая разница, хуже не будет. хоть поржем
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22.05.2025 17:08 Відповісти
Падлітки...
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22.05.2025 17:10 Відповісти
Надивляться тік токів... краще вже головою вниз з висотки...
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22.05.2025 17:10 Відповісти
Мені в Тік ток жодного разу не траплялося такої гидоти. Ці жертви аборту скоріш за все для Телеграм лайно знімали.
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22.05.2025 20:26 Відповісти
А тобі скільки років, що ти дившся короткі відеокліпи тіт- току для підлітків молодшого віку?
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22.05.2025 21:44 Відповісти
Безкарність, вседозволеність та анархія в школах - ось причини цього ганебного явища. Чому в усіх благополучних країнах Європи та Америки в школах є чіткі правила та алгоритми для всіх учасників навчального процеса: учнів, вчителів, батьків, і лише в нас вчителі єдині цапи-відбувайли? Ця вседозволеність та дититоноцентризм призвели до того, що освіта перетворилась в профанацію, коли вчителі вже ні на що не звертають увагу і просто ставлять гарні оцінки, щоб менше було проблем. Підлітки ж та молодь зараз масово підпалюють атвівки військовим, нищать залізничне обладнання, підкладають вибухівку. Ви не знаходите причинно-наслідкових зв'язків, блатні чМОНі? Чи може ще придумати якусь недореформу оцінювання чи СРУШ - головне ж освоювати гроші партнерів?
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22.05.2025 17:16 Відповісти
Що за словесний пронос?
До чого тут " системи оцінування" знань і загальної деградації суспільства під впливом зовнішного світу?Давайте вчителів зробимо крайніми, що " нєваспітівають дєтєй"
Підіть ви, " паваспітівайтє".
Вчителів вже хронічно невисиачає, у маленьких містечках і селах, один вчитель веде декілька предметів, інколи не маючи профільної освіти.
І навіть не мізерні заплати тому виною.
" дєті " у масі- повні неадеквати.
Як ти особисто вчинеш, коли учні під час занять будуть розмовляти, інколи пілніматися і ходити в класі під час уроку?
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22.05.2025 21:53 Відповісти
У батьків конфіскувати все майно і разом з батьками на болота!
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22.05.2025 17:16 Відповісти
Їм би селфі на даху електролокомотива робить...
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22.05.2025 17:17 Відповісти
Из всего, что они сделали, - демонстрация записи туда куда не следует, в результате чего она стала достоянием общественности. 16 летнему достаточно строгое предупреждение сделать в соответствии с админ кодексом. И разъяснительную работу с родителями, чтобы им потрепать нервы а они в свою очередь уже своим детям.
Ну глупость сделали, так как мозгов нету, и заняться нечем... в таком возрасте от безделья и взросления придумывают всякие непристойные вещи, которые лучше не выносить на общественность.
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22.05.2025 17:18 Відповісти
два дєбіла ето...
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22.05.2025 17:23 Відповісти
Мабуть , зачаті на п'яну голову.
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22.05.2025 17:26 Відповісти
Ключевая фраза здесь "двое местных жителей".Это важно подчеркнутть. Я знаю множество случаев когда местные жители в громадах зделают пакость а ВАЛЯТ ВСЕ НА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ! Мол "свои не могли". Это только переселенцы зделали. И оклеветали этих несчастных ВПО . Громаде намного проще свалить все на переселенцев чем признать что местные ************** !
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22.05.2025 18:00 Відповісти
Додуматись... Треба щоб зад був синій в одного з другим
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22.05.2025 18:13 Відповісти
А у їхніх батьків,сині мордяки ,беззуба щелепа і матеріальне покарання на пристойну суму.
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22.05.2025 18:26 Відповісти
На 99% ці дегенерати з сім'ї любітєлей сруцкаго мірра.
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22.05.2025 18:24 Відповісти
Як на мене, то це ваиховання в школі, вдома і на вулиці. Але як можуть виховати нормальну людину вчителі, які повірили в брехню про 4 тисячі доларів зарплати і агітували за брехуна?
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22.05.2025 20:54 Відповісти
 
 