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Двоє підлітків скоїли наругу над могилою на Кіровоградщині: поліція встановила їхні особи. ВIДЕО
У селі Калаколове Кіровоградській області двоє підлітків вчинили наругу над могилою та знімали це на відео. Правоохоронці встановили їхні особи.
Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко, передає Цензор.НЕТ.
"Причетними виявилися двоє неповнолітніх місцевих жителів. Підлітки дають пояснення поліцейським", - зазначила вона.
Водночас староста Хмелівського старостинського округу Олег Шамара розповів, що не знайомий з підлітками.
Нині, додала речниця поліції, вирішують питання правової кваліфікації щодо випадку наруги.
За інформацією місцевого видання "Кіровоградська Правда", хлопцям 14 і 16 років. Один поводив себе не коректно, інший – знімав це на відео.
Топ коментарі
+15 Елена Роженко #552067
показати весь коментар22.05.2025 17:03 Посилання
+15 igor koval #550777
показати весь коментар22.05.2025 17:05 Посилання
+13 Псамметих II
показати весь коментар22.05.2025 17:08 Посилання
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До чого тут " системи оцінування" знань і загальної деградації суспільства під впливом зовнішного світу?Давайте вчителів зробимо крайніми, що " нєваспітівають дєтєй"
Підіть ви, " паваспітівайтє".
Вчителів вже хронічно невисиачає, у маленьких містечках і селах, один вчитель веде декілька предметів, інколи не маючи профільної освіти.
І навіть не мізерні заплати тому виною.
" дєті " у масі- повні неадеквати.
Як ти особисто вчинеш, коли учні під час занять будуть розмовляти, інколи пілніматися і ходити в класі під час уроку?
Ну глупость сделали, так как мозгов нету, и заняться нечем... в таком возрасте от безделья и взросления придумывают всякие непристойные вещи, которые лучше не выносить на общественность.