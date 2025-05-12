УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8896 відвідувачів онлайн
Новини Наруга над могилою
1 155 11

Викрадав таблички з могил, щоб здати на металобрухт: на Одещині затримано хлопця, - Нацполіція

кладовище

На Одещині правоохоронці задокументували 19 випадків викрадення меморіальних табличок і металевих елементів огорож з кладовища в Любашівській громаді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Як повідомляється, зловмисником виявився 20-річний безробітний мешканець сусіднього села.

Молодик шукав предмети з кольорових металів, які можна здати в пункт прийому брухту. Частину краденого він встиг продати, решту вилучили правоохоронці під час обшуку його домоволодіння.

Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України - наруга над могилою, вчинена з корисливих мотивів та повторно. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція попередила про ризики відвідування цвинтарів у поминальні дні

Автор: 

кладовище (204) Одеська область (3439) Нацполіція (15425)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
нормальні приймальники не беруть три речі - люки, елементи огорож з кладовищ і катушки з ліфтів..
показати весь коментар
12.05.2025 13:28 Відповісти
+5
а приймачів металолому теж затримали....
показати весь коментар
12.05.2025 13:37 Відповісти
+4
У нас одна алкашка однажды поотрывала таблички с могил на девятый день саму закопали.
показати весь коментар
12.05.2025 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас одна алкашка однажды поотрывала таблички с могил на девятый день саму закопали.
показати весь коментар
12.05.2025 13:09 Відповісти
циган?
показати весь коментар
12.05.2025 13:09 Відповісти
Хаві металіст - Лед Зепелінг

.
показати весь коментар
12.05.2025 14:10 Відповісти
Та не тільки вони таке можуть.Може наркоман якийсь,або алкаш.Просто з тупої родини.
показати весь коментар
12.05.2025 18:05 Відповісти
нормальні приймальники не беруть три речі - люки, елементи огорож з кладовищ і катушки з ліфтів..
показати весь коментар
12.05.2025 13:28 Відповісти
Це архіважлива подія світового значення?
показати весь коментар
12.05.2025 13:31 Відповісти
лакмусовий папірець морального стану суспільства
показати весь коментар
12.05.2025 14:12 Відповісти
а приймачів металолому теж затримали....
показати весь коментар
12.05.2025 13:37 Відповісти
головне тримайте його подалі від вйни. Ще 5 років будемо годувати цінного кадра
показати весь коментар
12.05.2025 13:38 Відповісти
о , там є що збирати ... , тільки де здавати ?
показати весь коментар
12.05.2025 13:52 Відповісти
Бідося, підписуй контракт 18-24 - і не будеш волоцюгою.
показати весь коментар
12.05.2025 14:04 Відповісти
 
 