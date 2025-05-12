Викрадав таблички з могил, щоб здати на металобрухт: на Одещині затримано хлопця, - Нацполіція

На Одещині правоохоронці задокументували 19 випадків викрадення меморіальних табличок і металевих елементів огорож з кладовища в Любашівській громаді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Як повідомляється, зловмисником виявився 20-річний безробітний мешканець сусіднього села.

Молодик шукав предмети з кольорових металів, які можна здати в пункт прийому брухту. Частину краденого він встиг продати, решту вилучили правоохоронці під час обшуку його домоволодіння.

Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України - наруга над могилою, вчинена з корисливих мотивів та повторно. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція попередила про ризики відвідування цвинтарів у поминальні дні