Нацполіція попередила про ризики відвідування цвинтарів у поминальні дні
Наразі відвідування кладовищ у поминальні дні може становити небезпеку для громадян через вибухонебезпечні предмети та загрозу обстрілів з боку армії РФ.
Про це у телеефірі повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції України Анатолій Серединський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Найбільш серйозні небезпеки, які можуть зустріти громадяни, відвідуючи кладовища, - це снаряд, який не розірвався, або будь-які інші боєприпаси, які там знаходяться. Можливо, це закладки різного виду вибухонебезпечних предметів, які залишалися там ще недообстежені... Також це обстріли, які можуть бути у випадку значного скупчення громадян, а таке може бути, якщо кілька десятків громадян відвідують кладовище. Ворог може це розцінити як скупчення військовослужбовців, відповідно спробувати вдарити по таких районах", - розповів Серединський.
Він закликав громадян, які виявляють такі предмети, не проводити з ними ніяких маніпуляцій, відійти на безпечну відстань і зателефонувати в органи поліції для того, щоб спеціалісти обстежили вказаний предмет.
"Зараз відбувається обстеження окремих кладовищ на їхню безпечність, це наші колеги вибухотехнічних підрозділів оглядають. Також зараз відбувається ряд нарад, пов'язаних із введенням заборон на відвідування кладовищ. Це, в першу чергу, стосується прифронтових та деокупованих територій. У нас вже є такі рішення в Херсонській, Запорізькій, Харківській та Житомирській областях на заборону відвідування окремих кладовищ в окремих територіальних громадах - їх близько тисячі. Звертаюсь до громадян дотримуватись цих вимог та заборон, оскільки вони надзичайно прості, але дозволяють зберегти здоров'я та життя наших людей", - наголосив Серединський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль