У поминальні дні на Запоріжжі заборонять рух транспорту до трьох громад, - поліція

З міркувань безпеки у поминальні дні, з 00:00 26 квітня до 00:00 30 квітня, буде заборонено рух цивільного транспорту до Гуляйпільської та Оріхівської громад, а також до Степногірської селищної громади в Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник начальника поліції в Запорізькій області Денис Короневич.

"На виконання Ради оборони буде обмежено рух цивільного транспорту до деяких населених пунктів, які розташовані безпосередньо поряд із зоною проведення активних бойових дій. Це Гуляйпільська та Оріхівська громади та Степногірська селищна громада. Вказані обмеження будуть діяти з 00:00 26 квітня до 00:00 30 квітня. В ці дні рух цивільного транспорту буде закрито", - розповів Короневич.

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Крім того, громадянам рекомендовано утриматися від масового відвідування кладовищ у поминальні дні.

"Краще вибрати інший день, це буде безпечніше", - додав він.

Зазначається, що в цей період в області чергуватимуть 800 поліцейських, з них 280 - на кладовищах.

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