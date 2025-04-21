В поминальные дни на Запорожье запретят движение транспорта в три громады, - полиция

Из соображений безопасности в поминальные дни, с 00:00 26 апреля до 00:00 30 апреля, будет запрещено движение гражданского транспорта в Гуляйпольскую и Ореховскую громады, а также в Степногорскую поселковую громаду в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге сказал заместитель начальника полиции в Запорожской области Денис Короневич.

"Во исполнение Совета обороны будет ограничено движение гражданского транспорта в некоторые населенные пункты, которые расположены непосредственно рядом с зоной проведения активных боевых действий. Это Гуляйпольская и Ореховская громады и Степногорская поселковая громада. Указанные ограничения будут действовать с 00:00 26 апреля до 00:00 30 апреля. В эти дни движение гражданского транспорта будет закрыто", - рассказал Короневич.

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Кроме того, гражданам рекомендовано воздержаться от массового посещения кладбищ в поминальные дни.

"Лучше выбрать другой день, это будет безопаснее", - добавил он.

Отмечается, что в этот период в области будут дежурить 800 полицейских, из них 280 - на кладбищах.

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