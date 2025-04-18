РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5206 посетителей онлайн
Новости Патрулирование Запорожья дронами
2 400 25

Полицейские дроны начали патрулировать улицы Запорожья, - полиция

В Запорожье начал действовать полицейский аэропатруль

В пятницу, 18 апреля, в Запорожье начал работу полицейский аэропатруль. Благодаря дронам полицейские смогут не только наблюдать, но и быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и предупреждать граждан о потенциальных угрозах.

Об этом сообщила полиция Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Основная цель аэропатруля - обеспечение правопорядка, своевременное выявление подозрительных лиц или предметов и оперативное реагирование на инциденты. Дроны, оснащенные мощными камерами, будут следить за ситуацией в городе с высоты птичьего полета", - сказано в сообщении.

По каким маршрутам будут патрулировать дроны?

Сейчас определены 4 рекреационные зоны:

  • Национальный заповедник "Хортица";
  • Центральный парк культуры и отдыха "Дубовая роща";
  • Парк Победы;
  • Вознесеновский парк (каскад фонтанов "Радуга").

Отмечается, что с помощью беспилотников полицейские не просто будут наблюдать, но и будут быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и даже предупреждать граждан о потенциальных угрозах.

"Применение таких технологий - шаг к безопасной и контролируемой среде даже во время войны. Дроны - умное, точное и современное решение, которое позволит выполнять работу более эффективно. Такая новация - это технологическая броня и новый этап в защите общественного порядка", - добавили в полиции.

Читайте также: Безопасность в Киеве во время Пасхальных праздников будут обеспечивать усиленные патрули полиции, - Шумейко

Автор: 

Запорожье (2651) Нацполиция (16463) Запорожская область (3083) дроны (3917) Запорожский район (102)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
оце, ****, мудро!
коли твоє місто ******** кожної доби по декілька разів.
коли, ти не спиш а полу дрімаєш, тому що нерви невпізду.
коли по ночах над тобою дирчать шахеди і ти гадаєш, де *****...
самий час запускати "наші" дрони.
кончені зелені дегенерати, з міністром зеленим імбецилом клименко!
показать весь комментарий
18.04.2025 23:34
+25
Ааааа, ось де той самий мільйон дронів...
Яка ж *****...
показать весь комментарий
18.04.2025 23:38
+23
Тобто, ЗЕлених більше непркоять свої громадяне ніж кацапи.

А на фронт ці дрони нє?
показать весь комментарий
18.04.2025 23:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце, ****, мудро!
коли твоє місто ******** кожної доби по декілька разів.
коли, ти не спиш а полу дрімаєш, тому що нерви невпізду.
коли по ночах над тобою дирчать шахеди і ти гадаєш, де *****...
самий час запускати "наші" дрони.
кончені зелені дегенерати, з міністром зеленим імбецилом клименко!
показать весь комментарий
18.04.2025 23:34 Ответить
І як гадання? Часто вгадуєш?
показать весь комментарий
18.04.2025 23:45 Ответить
це, типу гумор?
такий собі, інтелектуальний гумор?
бачу, частенько на концерти 95 кварталу ходиш. там нахапався?
показать весь комментарий
18.04.2025 23:50 Ответить
Весь ЗЕлений "уряд" це зграя дегенератів і довбнів
показать весь комментарий
18.04.2025 23:58 Ответить
Поліцаїв на фронт. Пораненим, комісованим, але бажаючим працювати військовим - роботу в поліцейському аеропатрулі.
показать весь комментарий
18.04.2025 23:34 Ответить
Ааааа, ось де той самий мільйон дронів...
Яка ж *****...
показать весь комментарий
18.04.2025 23:38 Ответить
Тобто, ЗЕлених більше непркоять свої громадяне ніж кацапи.

А на фронт ці дрони нє?
показать весь комментарий
18.04.2025 23:45 Ответить
Для херсонця це б було неможливо психологічно витримати. Дрони щодня і не патрулюють а вбивають. Місто і є лінією фронту.
Нунафіг, не можу погодитись з усіма хто міг виїхати але залишився... Адреналінова залежність свого роду помножена на фаталізм
показать весь комментарий
18.04.2025 23:57 Ответить
Напевно мені в Києві гріх жалітися на життя...
показать весь комментарий
19.04.2025 00:16 Ответить
А мусора рига татаровського і недолідора нехотять зайнятися тим чим кому вони присчгу вони давали а неустраювати геноцид Україням по поиказу фсб завхоаза потужноного недоліда ,
показать весь комментарий
19.04.2025 00:01 Ответить
Мусора фонарные столбы вас ждут🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
19.04.2025 00:11 Ответить
Все як в останньому блозі пана Юрія Касьянова....
показать весь комментарий
19.04.2025 00:15 Ответить
Відібрати дрони в поліції і віддати в ЗСУ.Цей дрон буде з мигалкою щоб цивільні знали чий це дрон?Ви хочете щоб люди панікували почувши дрона?
показать весь комментарий
19.04.2025 00:15 Ответить
Дрони будуть голосом Арсєнборісича волати через динамік: "Мне надоело смотреть в бесстыжие глаза ГАИшников"

показать весь комментарий
19.04.2025 01:01 Ответить
Дастери ганяють туди -сюди постійно, (нахєра ?, за бухлом з наркотою хіба що), в чорній формі з великими цицьками і малими окупували на постійній основі закусочні -кав'ярні,в камерах все місто, траси, самі ці одоробла також повинні шастати з камерою.Толку від цього нуль, тепер ще й в небі камери , гратися будуть..Навіщо нам потрібні зграї цих унісексних дегенератів на дастерах?Дешевше , якісніше і спокійніше замість цих дебілів вивчити людей на нормальних слідчих , криміналістів та ін, вкластися і за рік - другий підготувати нормального патрульного. Навіщо взагалі нам кормити ,годувати цих нинішніх неповноцінних недоумків, користі від них жодної, тільки жруть, сруть, ганяють на наших тачках за наші ж кошти і з бандитами спільно ведуть злочинну діяльність.
показать весь комментарий
19.04.2025 06:16 Ответить
Шапіто...
показать весь комментарий
19.04.2025 06:28 Ответить
Оце мешканців на св'ята покошмарять.
Чим вони думають??
Млять їм тіки показники зробити.
показать весь комментарий
19.04.2025 07:49 Ответить
УВАГА!
В Запоріжжі чоловіків ТЦК СП почало відловлювати з використанням дронів!
Науковий прогрес в масси!
показать весь комментарий
19.04.2025 08:20 Ответить
так цеж city scanner
показать весь комментарий
19.04.2025 08:27 Ответить
Це просто піздець
показать весь комментарий
19.04.2025 08:48 Ответить
Які ми все-такі тупі - терпіти таких дебілів-хореаграфів-решал при владі!
Хтось іще думає про перемогу? З Сирьським, Умеровим і Вірховним Повелітелем зеленого Гівна під мудрим рукаводством Єрмака черговий розділ України є тільки справою часу!
Ось тут я повністю згоден з Рудим клоуном із Вашингтона - браття по розуму не змогли вибрати який відосик своєму лохторати показувати!
показать весь комментарий
19.04.2025 11:10 Ответить
 
 