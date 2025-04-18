Полицейские дроны начали патрулировать улицы Запорожья, - полиция

В пятницу, 18 апреля, в Запорожье начал работу полицейский аэропатруль. Благодаря дронам полицейские смогут не только наблюдать, но и быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и предупреждать граждан о потенциальных угрозах.

Об этом сообщила полиция Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Основная цель аэропатруля - обеспечение правопорядка, своевременное выявление подозрительных лиц или предметов и оперативное реагирование на инциденты. Дроны, оснащенные мощными камерами, будут следить за ситуацией в городе с высоты птичьего полета", - сказано в сообщении.

По каким маршрутам будут патрулировать дроны?

Сейчас определены 4 рекреационные зоны:

Национальный заповедник "Хортица";

Центральный парк культуры и отдыха "Дубовая роща";

Парк Победы;

Вознесеновский парк (каскад фонтанов "Радуга").

Отмечается, что с помощью беспилотников полицейские не просто будут наблюдать, но и будут быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и даже предупреждать граждан о потенциальных угрозах.

"Применение таких технологий - шаг к безопасной и контролируемой среде даже во время войны. Дроны - умное, точное и современное решение, которое позволит выполнять работу более эффективно. Такая новация - это технологическая броня и новый этап в защите общественного порядка", - добавили в полиции.

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