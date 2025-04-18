Полицейские дроны начали патрулировать улицы Запорожья, - полиция
В пятницу, 18 апреля, в Запорожье начал работу полицейский аэропатруль. Благодаря дронам полицейские смогут не только наблюдать, но и быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и предупреждать граждан о потенциальных угрозах.
Об этом сообщила полиция Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Основная цель аэропатруля - обеспечение правопорядка, своевременное выявление подозрительных лиц или предметов и оперативное реагирование на инциденты. Дроны, оснащенные мощными камерами, будут следить за ситуацией в городе с высоты птичьего полета", - сказано в сообщении.
По каким маршрутам будут патрулировать дроны?
Сейчас определены 4 рекреационные зоны:
- Национальный заповедник "Хортица";
- Центральный парк культуры и отдыха "Дубовая роща";
- Парк Победы;
- Вознесеновский парк (каскад фонтанов "Радуга").
Отмечается, что с помощью беспилотников полицейские не просто будут наблюдать, но и будут быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и даже предупреждать граждан о потенциальных угрозах.
"Применение таких технологий - шаг к безопасной и контролируемой среде даже во время войны. Дроны - умное, точное и современное решение, которое позволит выполнять работу более эффективно. Такая новация - это технологическая броня и новый этап в защите общественного порядка", - добавили в полиции.
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коли твоє місто ******** кожної доби по декілька разів.
коли, ти не спиш а полу дрімаєш, тому що нерви невпізду.
коли по ночах над тобою дирчать шахеди і ти гадаєш, де *****...
самий час запускати "наші" дрони.
кончені зелені дегенерати, з міністром зеленим імбецилом клименко!
такий собі, інтелектуальний гумор?
бачу, частенько на концерти 95 кварталу ходиш. там нахапався?
Яка ж *****...
А на фронт ці дрони нє?
Нунафіг, не можу погодитись з усіма хто міг виїхати але залишився... Адреналінова залежність свого роду помножена на фаталізм
Чим вони думають??
Млять їм тіки показники зробити.
В Запоріжжі чоловіків ТЦК СП почало відловлювати з використанням дронів!
Науковий прогрес в масси!
Хтось іще думає про перемогу? З Сирьським, Умеровим і Вірховним Повелітелем зеленого Гівна під мудрим рукаводством Єрмака черговий розділ України є тільки справою часу!
Ось тут я повністю згоден з Рудим клоуном із Вашингтона - браття по розуму не змогли вибрати який відосик своєму лохторати показувати!