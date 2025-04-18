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Новости Пасха
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Безопасность в Киеве во время Пасхальных праздников будут обеспечивать усиленные патрули полиции, - Шумейко

В Киеве на Пасху полиция усилит меры безопасности

На Пасху в Киеве возле храмов и в других местах скопления людей будут дежурить полицейские патрули. Задачей правоохранителей будет контроль за соблюдением общественной безопасности и порядка.

Об этом сказал 18 апреля руководитель полиции Киева Дмитрий Шумейко, информирует Цензор.НЕТ.

В этом году богослужения на Пасху в Киеве будут проходить в 170 культовых сооружениях.

Поэтому для надлежащего поддержания правопорядка возле храмов и церквей будут нести службу сотрудники подразделений полиции Киева, нацгвардейцы, работники ГСЧС, а также курсанты Национальной академии внутренних дел, личный состав добровольческих формирований и общественных организаций.

"Во время празднования Пасхи полиция Киева, как и ежегодно, усиливает меры безопасности. Все руководители и личный состав всех подразделений нацелены на ответственное несение службы. Для координации действий правоохранителей и оперативного реагирования и анализа информации в Главном управлении Национальной полиции Киева развернута работа ситуационного центра. У нас достаточно сил и средств для поддержания правопорядка и предупреждения возможных нарушений", - отметил Шумейко.

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В то же время полиция Киева отмечает жителям столицы на соблюдении требований действующего законодательства для мирного проведения праздничных мероприятий, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.

В Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, в Киеве не планируют менять время комендантского часа. Богослужения в храмах ночью будут проходить в режиме онлайн-трансляции.

Автор: 

Киев (25521) Пасха (377) Нацполиция (16463) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+6
ЩЕ БІЛЬШЕ?!
І так по вулиці майже кожну хвилину то мусора, то людолови, то гвардія проїжджають!
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18.04.2025 20:57
+5
посилені тцк?
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18.04.2025 20:59
+4
А так тут небезпечно, шо пісєц. 😁 ЗЄ з бункера не вилазить.
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18.04.2025 20:53
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Правила форума Совет форумчан
А так тут небезпечно, шо пісєц. 😁 ЗЄ з бункера не вилазить.
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18.04.2025 20:53 Ответить
ЩЕ БІЛЬШЕ?!
І так по вулиці майже кожну хвилину то мусора, то людолови, то гвардія проїжджають!
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18.04.2025 20:57 Ответить
посилені тцк?
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18.04.2025 20:59 Ответить
Посилені "групами опавєщєнія"
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18.04.2025 21:01 Ответить
Посилені патрули броньованих сцікунів.
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18.04.2025 21:02 Ответить
завість гріх
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18.04.2025 22:49 Ответить
сміття в тебе в голові . а м усора у СРСР лишились
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19.04.2025 15:50 Ответить
Тенісними ракетками забезпечили? Будуть ракети відбивати...
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18.04.2025 21:07 Ответить
Безпеку захищатимуть від кого і від чого? Від ударних безпілотників і балістики? 300 тисяч вгодованих і броньованих (від захисту Батьківщини) кнурів і биків продовжуватимуть кататися на іномарках з сиренами і мигалками КУРЯМ НА СМІХ???
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18.04.2025 21:30 Ответить
Ці поліцаї не можуть навести порядок з паркуванням і ямами на дорозі, про яку безпеку говорити? Вони ж першими будуть драпака давати, як тільки смаженим запахне. Ці ряжені клоуни тільки і вміють, що кататись на патрульках і штрафи виписувати.

Ах да, у них ще одна важлива задача - сраки тцкунам прикривати.
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18.04.2025 21:32 Ответить
Ну у лютому 2022 драпака з Києва не вони давали на всі сторони, а ті, хто тепер про них пише.
А поліція, як не дивно, працювала і підтримувала порядок.
У магазинах їх без черги, як військових, пропускали.
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18.04.2025 22:05 Ответить
В мене на тиждень десяток випадків набереться регулярно, коли стаю свідком, як поліцаї ігнорують порушення і просто проїжджають повз, тому я прекрасно знаю, як вони "підтримують порядок")
Останні раз, шкода на поліцейських номерах проїхали на забороняючий знак. Причому новенька шкода, кросовер, не маркована, лише їх улюблені голубенькі номера. Так що ці казочки, про "охороняють порядок" можете розказувати школяриками.
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19.04.2025 12:34 Ответить
Де ти був з 24.02 по квітень 2022?
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19.04.2025 18:06 Ответить
Прикинь, в Україні. Навіть з Києва не виїжджав, прекрасно бачив як літають і шахеди, і ракети. Але до чого тут це? Для чого ти стрілки переводиш? Немає що сказати, про "бравих поліцаїв"?)
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19.04.2025 18:17 Ответить
Ну тоді ти брешеш або щодо поліції, або щодо того де був на початку вторгнення.
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19.04.2025 18:24 Ответить
Що саме я брешу? На початку війни щось я не бачив поліцаїв на вулицях. ТРО, ЗСУ - були, де були поліцаї? І що ти скажеш про теперішній час? Нічого сказати, окрім як обвинувачувати інших у брехні?)
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19.04.2025 18:43 Ответить
І навчись спілкуватись з незнаймими людьми, я тобі не тикатив, а в тебе тикалка не виросла. Підлизувати поліцаям і розказувати, які це герої у наш час, коли вони лишще прикривають сраку тцк і на патрульках катаються - то багато розуму не треба
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19.04.2025 18:47 Ответить
Моя тикалка тобі рот порве. Можеш навіть не сумніватися. 😁

А повагу треба заслужити. І явно не паскудною брехнею.
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19.04.2025 19:02 Ответить
Ккча коментів, але ні одного по суті, з контраргументами. Ще й тикаєш незнайомим людям. Пане поліцай, у вас вихідний від цілування тцк в сраку, що ви так багато часу маєте на коментарі?)
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19.04.2025 19:14 Ответить
Донецьку, Луганську області і Крим першими здавали менти і сбу-шники.
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19.04.2025 14:10 Ответить
Донецькі і луганські менти та СБУшники.
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19.04.2025 18:05 Ответить
Посилені патрулі ухилянтів ))))))))))))🤣
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18.04.2025 22:11 Ответить
В Киеве безопасность сами киевляне обеспечат.
А ментов - на фронт. Это важне
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18.04.2025 22:30 Ответить
скільки працівників ТЦК потрібно для збиття балістики?
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18.04.2025 22:33 Ответить
Без ментов будет безопаснее.
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18.04.2025 23:54 Ответить
 
 