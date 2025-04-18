Безопасность в Киеве во время Пасхальных праздников будут обеспечивать усиленные патрули полиции, - Шумейко
На Пасху в Киеве возле храмов и в других местах скопления людей будут дежурить полицейские патрули. Задачей правоохранителей будет контроль за соблюдением общественной безопасности и порядка.
Об этом сказал 18 апреля руководитель полиции Киева Дмитрий Шумейко, информирует Цензор.НЕТ.
В этом году богослужения на Пасху в Киеве будут проходить в 170 культовых сооружениях.
Поэтому для надлежащего поддержания правопорядка возле храмов и церквей будут нести службу сотрудники подразделений полиции Киева, нацгвардейцы, работники ГСЧС, а также курсанты Национальной академии внутренних дел, личный состав добровольческих формирований и общественных организаций.
"Во время празднования Пасхи полиция Киева, как и ежегодно, усиливает меры безопасности. Все руководители и личный состав всех подразделений нацелены на ответственное несение службы. Для координации действий правоохранителей и оперативного реагирования и анализа информации в Главном управлении Национальной полиции Киева развернута работа ситуационного центра. У нас достаточно сил и средств для поддержания правопорядка и предупреждения возможных нарушений", - отметил Шумейко.
В то же время полиция Киева отмечает жителям столицы на соблюдении требований действующего законодательства для мирного проведения праздничных мероприятий, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.
В Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, в Киеве не планируют менять время комендантского часа. Богослужения в храмах ночью будут проходить в режиме онлайн-трансляции.
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І так по вулиці майже кожну хвилину то мусора, то людолови, то гвардія проїжджають!
Ах да, у них ще одна важлива задача - сраки тцкунам прикривати.
А поліція, як не дивно, працювала і підтримувала порядок.
У магазинах їх без черги, як військових, пропускали.
Останні раз, шкода на поліцейських номерах проїхали на забороняючий знак. Причому новенька шкода, кросовер, не маркована, лише їх улюблені голубенькі номера. Так що ці казочки, про "охороняють порядок" можете розказувати школяриками.
А повагу треба заслужити. І явно не паскудною брехнею.
А ментов - на фронт. Это важне