Безопасность в Киеве во время Пасхальных праздников будут обеспечивать усиленные патрули полиции, - Шумейко

На Пасху в Киеве возле храмов и в других местах скопления людей будут дежурить полицейские патрули. Задачей правоохранителей будет контроль за соблюдением общественной безопасности и порядка.

Об этом сказал 18 апреля руководитель полиции Киева Дмитрий Шумейко, информирует Цензор.НЕТ.

В этом году богослужения на Пасху в Киеве будут проходить в 170 культовых сооружениях.

Поэтому для надлежащего поддержания правопорядка возле храмов и церквей будут нести службу сотрудники подразделений полиции Киева, нацгвардейцы, работники ГСЧС, а также курсанты Национальной академии внутренних дел, личный состав добровольческих формирований и общественных организаций.

"Во время празднования Пасхи полиция Киева, как и ежегодно, усиливает меры безопасности. Все руководители и личный состав всех подразделений нацелены на ответственное несение службы. Для координации действий правоохранителей и оперативного реагирования и анализа информации в Главном управлении Национальной полиции Киева развернута работа ситуационного центра. У нас достаточно сил и средств для поддержания правопорядка и предупреждения возможных нарушений", - отметил Шумейко.

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В то же время полиция Киева отмечает жителям столицы на соблюдении требований действующего законодательства для мирного проведения праздничных мероприятий, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.

В Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, в Киеве не планируют менять время комендантского часа. Богослужения в храмах ночью будут проходить в режиме онлайн-трансляции.