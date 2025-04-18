Ограничить посещение массовых мероприятий и сообщать о подозрительных лицах: СБУ дала рекомендации к Пасхе

СБУ призвала граждан ограничить посещение массовых мероприятий во время Пасхи.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано на сайте Службы.

Там отметили, что приспешники спецслужб РФ создают искусственные конфликтные ситуации между представителями разных конфессий и религиозных громад.

Также оккупанты привлекают своих агентов для подготовки терактов и корректировки воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины.

"В основном, мишенью врага становятся места массового пребывания людей, где бы они ни находились - на центральной улице города или во дворе жилого массива", - говорится в сообщении.

Накануне и в период празднования Пасхи СБУ призывает:

ограничить посещение массовых мероприятий;

не поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;

сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

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