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Новости Пасха
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Ограничить посещение массовых мероприятий и сообщать о подозрительных лицах: СБУ дала рекомендации к Пасхе

Опасности во время Пасхи. Что рекомендует СБУ

СБУ призвала граждан ограничить посещение массовых мероприятий во время Пасхи.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано на сайте Службы.

Там отметили, что приспешники спецслужб РФ создают искусственные конфликтные ситуации между представителями разных конфессий и религиозных громад.

Также оккупанты привлекают своих агентов для подготовки терактов и корректировки воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины.

"В основном, мишенью врага становятся места массового пребывания людей, где бы они ни находились - на центральной улице города или во дворе жилого массива", - говорится в сообщении.

Накануне и в период празднования Пасхи СБУ призывает:

  • ограничить посещение массовых мероприятий;
  • не поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям;
  • соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;
  • сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Также читайте: Меры безопасности во время Пасхи усилят, возможны выборочные проверки, - Нацполиция

Автор: 

Пасха (377) СБУ (19898)


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Топ комментарии
+5
кацапи-підари ракет назбирали, літаки зарядили
***** буде не *****, якщо не бомбитиме мирних на Пасху
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18.04.2025 16:11
+3
С 22г начал верить в фатум. Я должен быть сдохнуть более 10 раз, но, ***, так и не сдохнул. В некоторых случаях там вообще было без вариантов - помощи не было, я был один. Но я выжил. Походу я ещё что-то не сделал в этой жизни
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18.04.2025 16:21
+2
Користуючись нагодою, повідомляю про Єрмака, Умєрова і Шмигаля.
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18.04.2025 16:11
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кацапи-підари ракет назбирали, літаки зарядили
***** буде не *****, якщо не бомбитиме мирних на Пасху
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18.04.2025 16:11 Ответить
Користуючись нагодою, повідомляю про Єрмака, Умєрова і Шмигаля.
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18.04.2025 16:11 Ответить
Нашо так про вірян: "масові заходи"?
Вони наче й так не збиралися вчиняти флешмоби, гуляння, маніфестації і т. і.
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18.04.2025 16:17 Ответить
Богослужіння всенощна це не масові заходи ?
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18.04.2025 16:37 Ответить
С 22г начал верить в фатум. Я должен быть сдохнуть более 10 раз, но, ***, так и не сдохнул. В некоторых случаях там вообще было без вариантов - помощи не было, я был один. Но я выжил. Походу я ещё что-то не сделал в этой жизни
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18.04.2025 16:21 Ответить
фатум це якийсь наркотік?
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18.04.2025 16:24 Ответить
Гугля в помощь 😁
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18.04.2025 16:31 Ответить
Ще не опанував українську в цьому житті.
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18.04.2025 20:49 Ответить
"...повідомляти про підозрілих осіб..." Джерело: https://censor.net/ua/n3547571
Так це шо, про всіх московських попів повідомляти?
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18.04.2025 16:22 Ответить
агов сбу!!!!
кацапські попи не підозрілі особи?
і побачите, саме в кацапських богодєльнях буде найбільше відбитих.
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18.04.2025 16:45 Ответить
у нас теж піп піда..зрєлий
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18.04.2025 16:50 Ответить
Сусід планує шашлики, просто до відома СБУ...
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18.04.2025 19:17 Ответить
 
 