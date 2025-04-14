Масової евакуації з прифронтових громад Запорізької області немає, - ОВА
У Запорізькій області наразі немає масової евакуації населення ні з прифронтових громад, ні з області загалом.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Немає масової евакуації ні з території прифронтових населених пунктів, ні з території Запорізької області в цілому. Дійсно, ми бачимо, що кількість мешканців не зменшується навіть в таких містах, як Гуляйполе та Оріхів. Ті, хто хотів виїхати, вже давно виїхали", - зазначив він.
За словами Федорова, початок польових робіт стимулює мешканців повертатися додому, незважаючи на небезпеку.
Чиновник також повідомив, що вже сьогодні буде ухвалене рішення, яке обмежить перебування цивільних у прифронтових населених пунктах, які щоденно зазнають обстрілів з боку окупантів.
Як зазначається, за останні три місяці з прифронтових громад виїхало лише 59 осіб, а пільговими евакуаційними рейсами до Львова та Хмельницького скористалося близько 200 людей. При цьому рейси залишаються незаповненими.
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Ответом на террористический удар по Сумам должен быть удар по Кремлю, где сидят те, кто дает приказы. Об этом сказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в интервью на https://www.youtube.com/watch?v=JBJ19VaFSsA Radio NV.
Так отвечая на вопрос, каким должен быть ответ Украины, Свитан подчеркнул, что наказывать надо того, кто давал приказ выполнить такого рода задачу и давал цель.
«Если уж направлять обратку, так надо на Кремль направлять. Т.е. сегодня ночью должны были уйти хотябы несколько десятков баллистических ракет наших по Кремлю. Вот это было бы наказание виновных. …Оптимальный вариант - это зеркальный ответ: пришла ракета на Сумы - 10 ракет зашло на Кремль, вторая ракета на Сумы пришла - еще 10 ракет зашло на Рублевку - там в основном центры принятия решений, в рублевских банях», - сказал Свитан.
Здав Мелітополь, здасть і Запоріжжя...