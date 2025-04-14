Масової евакуації з прифронтових громад Запорізької області немає, - ОВА

У Запорізькій області наразі немає масової евакуації населення ні з прифронтових громад, ні з області загалом.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає масової евакуації ні з території прифронтових населених пунктів, ні з території Запорізької області в цілому. Дійсно, ми бачимо, що кількість мешканців не зменшується навіть в таких містах, як Гуляйполе та Оріхів. Ті, хто хотів виїхати, вже давно виїхали", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 21,5 тис. дітей залишаються на підконтрольній Україні території Донеччини, є родини, які повертаються після евакуації

За словами Федорова, початок польових робіт стимулює мешканців повертатися додому, незважаючи на небезпеку.

Чиновник також повідомив, що вже сьогодні буде ухвалене рішення, яке обмежить перебування цивільних у прифронтових населених пунктах, які щоденно зазнають обстрілів з боку окупантів.

Як зазначається, за останні три місяці з прифронтових громад виїхало лише 59 осіб, а пільговими евакуаційними рейсами до Львова та Хмельницького скористалося близько 200 людей. При цьому рейси залишаються незаповненими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині в населених пунктах у 17-кілометровій зоні від кордону запроваджено евакуацію, - ОВА