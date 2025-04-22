Нацполиция предупредила о рисках посещения кладбищ в поминальные дни

В данное время посещение кладбищ в поминальные дни может представлять опасность для граждан из-за взрывоопасных предметов и угрозы обстрелов со стороны армии РФ.

Об этом в телеэфире сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Анатолий Серединский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Наиболее серьезные опасности, которые могут встретить граждане, посещая кладбища, - это снаряд, который не разорвался, или любые другие боеприпасы, которые там находятся. Возможно, это закладки разного вида взрывоопасных предметов, которые оставались там еще недообследованные. Также это обстрелы, которые могут быть в случае значительного скопления граждан, а такое может быть, если несколько десятков граждан посещают кладбище. Враг может это расценить как скопление военнослужащих, соответственно попытаться ударить по таким районам", - рассказал Серединский.

Он призвал граждан, которые обнаруживают такие предметы, не проводить с ними никаких манипуляций, отойти на безопасное расстояние и позвонить в органы полиции для того, чтобы специалисты обследовали указанный предмет.

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"В данное происходит обследование отдельных кладбищ на их безопасность, это наши коллеги взрывотехнических подразделений осматривают. Также сейчас происходит ряд совещаний, связанных с введением запретов на посещение кладбищ. Это, в первую очередь, касается прифронтовых и деоккупированных территорий. У нас уже есть решения в Херсонской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областях на запрет посещения отдельных кладбищ в отдельных территориальных громадах - их около тысячи. Обращаюсь к гражданам придерживаться этих требований и запретов, поскольку они очень просты, но позволяют сохранить здоровье и жизнь наших людей", - подчеркнул Серединский.