Похищал таблички с могил, чтобы сдать на металлолом: в Одесской области задержан парень, - Нацполиция

В Одесской области правоохранители задокументировали 19 случаев похищения мемориальных табличек и металлических элементов ограждений с кладбища в Любашевской громаде.

Как сообщается, злоумышленником оказался 20-летний безработный житель соседнего села.

Молодой человек искал предметы из цветных металлов, которые можно сдать в пункт приема лома. Часть краденого он успел продать, остальное изъяли правоохранители во время обыска его домовладения.

Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилой, совершенное из корыстных побуждений и повторно. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

