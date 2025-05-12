Похищал таблички с могил, чтобы сдать на металлолом: в Одесской области задержан парень, - Нацполиция
В Одесской области правоохранители задокументировали 19 случаев похищения мемориальных табличек и металлических элементов ограждений с кладбища в Любашевской громаде.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.
Как сообщается, злоумышленником оказался 20-летний безработный житель соседнего села.
Молодой человек искал предметы из цветных металлов, которые можно сдать в пункт приема лома. Часть краденого он успел продать, остальное изъяли правоохранители во время обыска его домовладения.
Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилой, совершенное из корыстных побуждений и повторно. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
