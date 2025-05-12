РУС
Новости Надругательство над могилой
Похищал таблички с могил, чтобы сдать на металлолом: в Одесской области задержан парень, - Нацполиция

В Одесской области правоохранители задокументировали 19 случаев похищения мемориальных табличек и металлических элементов ограждений с кладбища в Любашевской громаде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Как сообщается, злоумышленником оказался 20-летний безработный житель соседнего села.

Молодой человек искал предметы из цветных металлов, которые можно сдать в пункт приема лома. Часть краденого он успел продать, остальное изъяли правоохранители во время обыска его домовладения.

Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилой, совершенное из корыстных побуждений и повторно. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

+6
нормальні приймальники не беруть три речі - люки, елементи огорож з кладовищ і катушки з ліфтів..
12.05.2025 13:28 Ответить
+5
а приймачів металолому теж затримали....
12.05.2025 13:37 Ответить
+4
У нас одна алкашка однажды поотрывала таблички с могил на девятый день саму закопали.
12.05.2025 13:09 Ответить
У нас одна алкашка однажды поотрывала таблички с могил на девятый день саму закопали.
12.05.2025 13:09 Ответить
циган?
12.05.2025 13:09 Ответить
Хаві металіст - Лед Зепелінг

12.05.2025 14:10 Ответить
Та не тільки вони таке можуть.Може наркоман якийсь,або алкаш.Просто з тупої родини.
12.05.2025 18:05 Ответить
нормальні приймальники не беруть три речі - люки, елементи огорож з кладовищ і катушки з ліфтів..
12.05.2025 13:28 Ответить
Це архіважлива подія світового значення?
12.05.2025 13:31 Ответить
лакмусовий папірець морального стану суспільства
12.05.2025 14:12 Ответить
а приймачів металолому теж затримали....
12.05.2025 13:37 Ответить
головне тримайте його подалі від вйни. Ще 5 років будемо годувати цінного кадра
12.05.2025 13:38 Ответить
о , там є що збирати ... , тільки де здавати ?
12.05.2025 13:52 Ответить
Бідося, підписуй контракт 18-24 - і не будеш волоцюгою.
12.05.2025 14:04 Ответить
 
 