Двое подростков совершили надругательство над могилой в Кировоградской области: полиция установила их личности. ВИДЕО

В селе Калаколово Кировоградской области двое подростков совершили надругательство над могилой и снимали это на видео. Правоохранители установили их личности.

Об этом Общественному рассказала пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко, передает Цензор.НЕТ.

"Причастными оказались двое несовершеннолетних местных жителей. Подростки дают объяснения полицейским", - отметила она.

В то же время староста Хмелевского старостинского округа Олег Шамара рассказал, что не знаком с подростками.

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Сейчас, добавила пресс-секретарь полиции, решают вопрос правовой квалификации случая надругательства.

По информации местного издания "Кировоградская Правда", ребятам 14 и 16 лет. Один вел себя не корректно, другой - снимал это на видео.