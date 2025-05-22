Двое подростков совершили надругательство над могилой в Кировоградской области: полиция установила их личности. ВИДЕО
В селе Калаколово Кировоградской области двое подростков совершили надругательство над могилой и снимали это на видео. Правоохранители установили их личности.
Об этом Общественному рассказала пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко, передает Цензор.НЕТ.
"Причастными оказались двое несовершеннолетних местных жителей. Подростки дают объяснения полицейским", - отметила она.
В то же время староста Хмелевского старостинского округа Олег Шамара рассказал, что не знаком с подростками.
Сейчас, добавила пресс-секретарь полиции, решают вопрос правовой квалификации случая надругательства.
По информации местного издания "Кировоградская Правда", ребятам 14 и 16 лет. Один вел себя не корректно, другой - снимал это на видео.
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До чого тут " системи оцінування" знань і загальної деградації суспільства під впливом зовнішного світу?Давайте вчителів зробимо крайніми, що " нєваспітівають дєтєй"
Підіть ви, " паваспітівайтє".
Вчителів вже хронічно невисиачає, у маленьких містечках і селах, один вчитель веде декілька предметів, інколи не маючи профільної освіти.
І навіть не мізерні заплати тому виною.
" дєті " у масі- повні неадеквати.
Як ти особисто вчинеш, коли учні під час занять будуть розмовляти, інколи пілніматися і ходити в класі під час уроку?
Ну глупость сделали, так как мозгов нету, и заняться нечем... в таком возрасте от безделья и взросления придумывают всякие непристойные вещи, которые лучше не выносить на общественность.