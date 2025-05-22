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Новости Видео Надругательство над могилой
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Двое подростков совершили надругательство над могилой в Кировоградской области: полиция установила их личности. ВИДЕО

В селе Калаколово Кировоградской области двое подростков совершили надругательство над могилой и снимали это на видео. Правоохранители установили их личности.

Об этом Общественному рассказала пресс-секретарь полиции области Виталина Бевзенко, передает Цензор.НЕТ.

"Причастными оказались двое несовершеннолетних местных жителей. Подростки дают объяснения полицейским", - отметила она.

В то же время староста Хмелевского старостинского округа Олег Шамара рассказал, что не знаком с подростками.

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Сейчас, добавила пресс-секретарь полиции, решают вопрос правовой квалификации случая надругательства.

По информации местного издания "Кировоградская Правда", ребятам 14 и 16 лет. Один вел себя не корректно, другой - снимал это на видео.

Автор: 

кладбище (285) подростки (457) Кировоградская область (638) Новоукраинский район (2) Калаколово (1)


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Топ комментарии
+15
Дегенерати.
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22.05.2025 17:03
+15
..з цих тупорилих жлобів-какаразніц толку вже не буде
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22.05.2025 17:05
+13
Это типичный электорат какая разница, хуже не будет. хоть поржем
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22.05.2025 17:08
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Дегенерати.
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22.05.2025 17:03 Ответить
..з цих тупорилих жлобів-какаразніц толку вже не буде
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22.05.2025 17:05 Ответить
Это типичный электорат какая разница, хуже не будет. хоть поржем
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22.05.2025 17:08 Ответить
Падлітки...
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22.05.2025 17:10 Ответить
Надивляться тік токів... краще вже головою вниз з висотки...
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22.05.2025 17:10 Ответить
Мені в Тік ток жодного разу не траплялося такої гидоти. Ці жертви аборту скоріш за все для Телеграм лайно знімали.
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22.05.2025 20:26 Ответить
А тобі скільки років, що ти дившся короткі відеокліпи тіт- току для підлітків молодшого віку?
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22.05.2025 21:44 Ответить
Безкарність, вседозволеність та анархія в школах - ось причини цього ганебного явища. Чому в усіх благополучних країнах Європи та Америки в школах є чіткі правила та алгоритми для всіх учасників навчального процеса: учнів, вчителів, батьків, і лише в нас вчителі єдині цапи-відбувайли? Ця вседозволеність та дититоноцентризм призвели до того, що освіта перетворилась в профанацію, коли вчителі вже ні на що не звертають увагу і просто ставлять гарні оцінки, щоб менше було проблем. Підлітки ж та молодь зараз масово підпалюють атвівки військовим, нищать залізничне обладнання, підкладають вибухівку. Ви не знаходите причинно-наслідкових зв'язків, блатні чМОНі? Чи може ще придумати якусь недореформу оцінювання чи СРУШ - головне ж освоювати гроші партнерів?
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22.05.2025 17:16 Ответить
Що за словесний пронос?
До чого тут " системи оцінування" знань і загальної деградації суспільства під впливом зовнішного світу?Давайте вчителів зробимо крайніми, що " нєваспітівають дєтєй"
Підіть ви, " паваспітівайтє".
Вчителів вже хронічно невисиачає, у маленьких містечках і селах, один вчитель веде декілька предметів, інколи не маючи профільної освіти.
І навіть не мізерні заплати тому виною.
" дєті " у масі- повні неадеквати.
Як ти особисто вчинеш, коли учні під час занять будуть розмовляти, інколи пілніматися і ходити в класі під час уроку?
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22.05.2025 21:53 Ответить
У батьків конфіскувати все майно і разом з батьками на болота!
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22.05.2025 17:16 Ответить
Їм би селфі на даху електролокомотива робить...
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22.05.2025 17:17 Ответить
Из всего, что они сделали, - демонстрация записи туда куда не следует, в результате чего она стала достоянием общественности. 16 летнему достаточно строгое предупреждение сделать в соответствии с админ кодексом. И разъяснительную работу с родителями, чтобы им потрепать нервы а они в свою очередь уже своим детям.
Ну глупость сделали, так как мозгов нету, и заняться нечем... в таком возрасте от безделья и взросления придумывают всякие непристойные вещи, которые лучше не выносить на общественность.
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22.05.2025 17:18 Ответить
два дєбіла ето...
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22.05.2025 17:23 Ответить
Мабуть , зачаті на п'яну голову.
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22.05.2025 17:26 Ответить
Ключевая фраза здесь "двое местных жителей".Это важно подчеркнутть. Я знаю множество случаев когда местные жители в громадах зделают пакость а ВАЛЯТ ВСЕ НА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ! Мол "свои не могли". Это только переселенцы зделали. И оклеветали этих несчастных ВПО . Громаде намного проще свалить все на переселенцев чем признать что местные ************** !
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22.05.2025 18:00 Ответить
Додуматись... Треба щоб зад був синій в одного з другим
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22.05.2025 18:13 Ответить
А у їхніх батьків,сині мордяки ,беззуба щелепа і матеріальне покарання на пристойну суму.
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22.05.2025 18:26 Ответить
На 99% ці дегенерати з сім'ї любітєлей сруцкаго мірра.
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22.05.2025 18:24 Ответить
Як на мене, то це ваиховання в школі, вдома і на вулиці. Але як можуть виховати нормальну людину вчителі, які повірили в брехню про 4 тисячі доларів зарплати і агітували за брехуна?
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22.05.2025 20:54 Ответить
 
 