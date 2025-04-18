Группа подростков избила военного в Киеве: двоих из них задержала полиция. ВИДЕО
Столичные правоохранители задержали двух подростков, которые избили военнослужащего в Гидропарке.
Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, группа ребят подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. В дальнейшем молодые люди повалили потерпевшего на землю и начали бить ногами и руками.
Полицейские задержали двух нападавших. Это -- 17-летние местные жители. Сейчас правоохранители принимают меры по установлению остальных нападавших.
В полиции добавили, что по состоянию на сейчас врачи оказывают военному необходимую медицинскую помощь.
На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Отметим, ранее сегодня в соцсетях появилось видео с моментом избиения мужчины в военной форме в столичном Гидропарке.
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Та Zеленський переймається лише власним рейтингом для наступних виборів. А ті, хто думає дупою, радо згрібуть на війну сьогоднішніх працівників, взагалі не думаючи про те, чи зможуть їх замінити "діточки" 18-24.