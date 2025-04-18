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Новости Видео Избиение военного в Киеве
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Группа подростков избила военного в Киеве: двоих из них задержала полиция. ВИДЕО

Столичные правоохранители задержали двух подростков, которые избили военнослужащего в Гидропарке.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, группа ребят подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. В дальнейшем молодые люди повалили потерпевшего на землю и начали бить ногами и руками.

Полицейские задержали двух нападавших. Это -- 17-летние местные жители. Сейчас правоохранители принимают меры по установлению остальных нападавших.

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В полиции добавили, что по состоянию на сейчас врачи оказывают военному необходимую медицинскую помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, ранее сегодня в соцсетях появилось видео с моментом избиения мужчины в военной форме в столичном Гидропарке.

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Автор: 

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Топ комментарии
+67
Батьків підлітків - мобілізувати , за те що не виховали дітей належним чином . Підлітків - копати окопи та розбирати завали - щоб могли свою кипучу енергію направити в корисне русло .
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18.04.2025 22:15
+63
Цю мерзоту на будівництво фортифікацій у Покровськ
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18.04.2025 22:14
+45
Кияни які навіть відлуння СССР не пом'ятають. Вони просто не поважають Україну. Вони не бояться. Бо нема жорсткого та жорстокого покарання і не було ніколи.
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18.04.2025 22:14
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Це звичайні мародери ! У військового є гроші. Ось "покоління" шукає способи заробити собі на БАЛДЬОЖ.
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19.04.2025 10:28 Ответить
це просто ждуни та непевно кацапский реп слухають
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19.04.2025 10:39 Ответить
Продовжуйте тримати "діточок" 18-24 подалі від війни - це ж наш генофонд. Цим падлам через рік буде 18.
Та Zеленський переймається лише власним рейтингом для наступних виборів. А ті, хто думає дупою, радо згрібуть на війну сьогоднішніх працівників, взагалі не думаючи про те, чи зможуть їх замінити "діточки" 18-24.
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19.04.2025 11:09 Ответить
Ці такіж потенційні диверсанти,як ті що приносять вибухівку в воєнкомати,підпалюють автівки війскьовим,підпалюють щось на залізниці та електропідстанціях((Варто заглянути в телефони цих покидьків,і з'ясується дуже багато неприємних деталей(((
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19.04.2025 11:47 Ответить
Молодиків до максимального покарання на 7 років буцигарні, остальних в штрафбат рити окопи та на самі тяжкі роботи до кінця війни без права на амністію!!! Батьки будуть пасть відкривати - ту да ж на нари! Охреніли в край! Призив з 18 і ніяких міліонів, ця держава їм потрібна в першу чергу! Жертви абортів охренілі
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19.04.2025 13:42 Ответить
Для мене, що кацапи, що ця мразота...
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19.04.2025 14:59 Ответить
Суки по русскі кричать...
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19.04.2025 15:03 Ответить
Ну вот сутки прошли. Полиция, которая, вроде, должна защищать и предотвращать, а не заниматься наказанием, за сутки не выдала ничего. То-есть подростки молчат как последние партизаны и нет никакой информации. Очень интересный случай. Прям буду за ним следить.
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19.04.2025 19:56 Ответить
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