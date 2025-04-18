Работник ТЦК и полицейский подрались с мужчиной в Киеве: военкомат говорит, что тот вел себя агрессивно и спровоцировал драку. ВИДЕО

В сети 18 апреля распространяется видео, на котором видно драку между военнослужащим районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Киева, правоохранителем и гражданским гражданином. В военкомате заявили, что мужчина сам спровоцировал конфликт.

Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

По их версии, во время проверки документов данный гражданин вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, после чего "достал газовый баллончик и использовал его против военнослужащего группы оповещения и спровоцировал драку".

В дальнейшем, говорят в ТЦК, была вызвана следственно-оперативная группа для фиксирования случая, однако гражданин сбежал благодаря гражданским лицам, которые препятствовали работе работникам полиции.

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"В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" граждане обязаны иметь при себе военно-учетный документ, и предъявлять его по требованию представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - напомнили там.

Создание конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и СП, а также полиции только играет на пользу врагу и помогает подрывать оборону нашего государства, отметили в военкомате и назвали данное видео "провокационным" и таким, что "направлено на дискредитацию мероприятий мобилизационной работы", потому что не показывает весь конфликт.

Известно, что мужчина подан в розыск и будет привлечен к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.

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