Работник ТЦК и полицейский подрались с мужчиной в Киеве: военкомат говорит, что тот вел себя агрессивно и спровоцировал драку. ВИДЕО
В сети 18 апреля распространяется видео, на котором видно драку между военнослужащим районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Киева, правоохранителем и гражданским гражданином. В военкомате заявили, что мужчина сам спровоцировал конфликт.
Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
По их версии, во время проверки документов данный гражданин вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, после чего "достал газовый баллончик и использовал его против военнослужащего группы оповещения и спровоцировал драку".
В дальнейшем, говорят в ТЦК, была вызвана следственно-оперативная группа для фиксирования случая, однако гражданин сбежал благодаря гражданским лицам, которые препятствовали работе работникам полиции.
"В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" граждане обязаны иметь при себе военно-учетный документ, и предъявлять его по требованию представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - напомнили там.
Создание конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и СП, а также полиции только играет на пользу врагу и помогает подрывать оборону нашего государства, отметили в военкомате и назвали данное видео "провокационным" и таким, что "направлено на дискредитацию мероприятий мобилизационной работы", потому что не показывает весь конфликт.
Известно, что мужчина подан в розыск и будет привлечен к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.
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Бо беззаконня то совок і русскій мір!
гаїшниківполіціянтів слово "техпаспорт"
Не хочеш до нас в банду - доведеться тебе викрасти.
Питання?
це, така військова спеціальність?
Так званий рекордний весняний призов на росії супроводжується облавами, цифровим розшуком через системи відеоспостереження, облавами в нічних клубах, фітнес-центрах, торгово-розважальних закладах.
Будь-яка спроба завадити цьому, навіть невинний пост в інтернеті карається тривалим увʼязненням.
акції фізичної протидії воєнкомам виключені, бо будуть жорстоко і миттєво придушені.
Тому на росії попри розмови про переговори збільшується контингент ваньків, яких кидають на убій в Україні.
Посилюється тиск на всій лінії фронту.
В Україні ж росія блискуче реалізовує інформаційно-психологічну операцію зриву мобілізації, підриву довіри до ТЦК, аж до стимулювання активної фізичної протидії мобілізаційним заходам, не кажучи вже про супер інформаційну атаку до якої підключаються і розганяють мережі професійних політичних ботів.
Заклики не продовжувати воєнний стан, зривати мобілізацію - це не робота корисних ідіотів, а пряма робота ворожої агентури.
І ця робота має жорстко присікатися.
За кожен перепост російських ІПСО, кожен зневажливий вислів будь-яких представників Сил оборони має наступати жорстке незворотне покарання.
Якщо хочемо Миру і Перемоги мобілізацію тре зривати на росії і максимально стимулювати в Україні…
Тебе Стармер в бойові півні мобілізував чи чого ти такий злий?🤔
Ок, покажіть ваше відео. Згідно закону про мобілізацію, який прийняли рік тому, заходи оповіщення мають проводитись під запис на бодікамеру. Тобто у ТЦК і поліції мусить бути своє відео. Нехай показують.
https://www.facebook.com/100024846503735/videos/978393407743580
https://www.facebook.com/share/v/165CSjFXWZ/
https://www.facebook.com/reel/617167321201768
Ну отримаєте FPV в голову з відстані безпечній для оператора. Якщо мало війни з руснєю, треба ще громадянську ініціювати, щоб ви вже заспокоїлись нарешті.
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Точно, потрібно розстріляти всіх мужиків окрім кольору нації - чиновників, депутатів, криміналу, поліцейських, ТЦК, прокурорів, сотень тисяч з корочками за небажання воювати!
Ти або провокатор-кацап, або еплан із ТЦК. До речі, показово, що тільки два таких варіанти схожих
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Круто ти про весь колiр нації - чиновників, депутатів, криміналу, поліцейських, ТЦК, прокурорів, сотень тисяч з корочками)))
"Під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів."
Так що або викладайте відео неспровокованого нападу громадянина, або ТЦКшнику чи поліціянту, або обом разом, впаяйте покарання за порушення процедури.
У тебе на родінє є своє відєо- де призовників по мацквє бусіфікують.
" мацква, крємьль, пуцькін", бусіфікація прізівніков , с цеєлью не обьявлять мабілізацію.
Готове піхотне відділення, а може і взвод якщо дурних кудахтаючих бабів з відео додати.