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Новости Видео Конфликт с ТЦК Незаконные действия ТЦК
11 694 192

Работник ТЦК и полицейский подрались с мужчиной в Киеве: военкомат говорит, что тот вел себя агрессивно и спровоцировал драку. ВИДЕО

В сети 18 апреля распространяется видео, на котором видно драку между военнослужащим районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Киева, правоохранителем и гражданским гражданином. В военкомате заявили, что мужчина сам спровоцировал конфликт.

Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

По их версии, во время проверки документов данный гражданин вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, после чего "достал газовый баллончик и использовал его против военнослужащего группы оповещения и спровоцировал драку".

В дальнейшем, говорят в ТЦК, была вызвана следственно-оперативная группа для фиксирования случая, однако гражданин сбежал благодаря гражданским лицам, которые препятствовали работе работникам полиции.

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"В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" граждане обязаны иметь при себе военно-учетный документ, и предъявлять его по требованию представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - напомнили там.

Создание конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и СП, а также полиции только играет на пользу врагу и помогает подрывать оборону нашего государства, отметили в военкомате и назвали данное видео "провокационным" и таким, что "направлено на дискредитацию мероприятий мобилизационной работы", потому что не показывает весь конфликт.

Известно, что мужчина подан в розыск и будет привлечен к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Также смотрите: Инцидент с "подозрительным авто" возле Голосеевского ТЦК: полиция открыла три уголовных производства. ФОТО

Драка ТЦК и полицейского с мужчиной в Киеве: реакция военкомата

Автор: 

драка (2020) Киев (25521) конфликт (830) ТЦК (528)


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Топ комментарии
+26
а на Майдані хто в цивільних стріляв?
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18.04.2025 17:39
+25
від радості зустрічи кинулися йому на шию ,а він не оцінив ,,дружнього,, жесту і пшикнув з балончика???ай яй яй як не добре сталося,напав на доблісних співробітників під камери з метою чинити наругу над іміджем ,,державних,, героїв тилу
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18.04.2025 17:36
+22
Коментарі пересічних громадян говорять самі за себе....
Немає що добавити!
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18.04.2025 17:35
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Напевно ти хлоп геройський, але не треба нищити Україну з середини.
Бо беззаконня то совок і русскій мір!
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18.04.2025 18:30 Ответить
А потім істерично верещиш "а мене за що?", як тцкуни кожного разу, коли отримують в рило.
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18.04.2025 18:52 Ответить
покажеш цю картинку своїм знайомим зеленим істотам.

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18.04.2025 18:11 Ответить
від радості зустрічи кинулися йому на шию ,а він не оцінив ,,дружнього,, жесту і пшикнув з балончика???ай яй яй як не добре сталося,напав на доблісних співробітників під камери з метою чинити наругу над іміджем ,,державних,, героїв тилу
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18.04.2025 17:36 Ответить
Дивний симбіоз- одночасно і боєць і сцикун. Причому сцикун у цьому персонажі завжди перемагає.
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18.04.2025 17:37 Ответить
мрію побачити новину "працівник тцк побився з поліціянтом"
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18.04.2025 17:39 Ответить
там вже такий спрут зрісся, як у мафіозних кланах - у одних наказ вчиняти злочини у інших покривати їх
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18.04.2025 17:42 Ответить
"працівник тцк побився з поліціянтом" при спробі вияснити хто кого першим доставить на ВЛК....
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18.04.2025 17:43 Ответить
пересічні дядьки, кожного разу пробують розборонити, але чомусь всі думають на них.
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18.04.2025 18:00 Ответить
-Ало, це газова служба? Тут поліцейські б'ються з лікарями і пожежниками... Не знаю до кого телефонувати!
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19.04.2025 12:41 Ответить
"...військкомат каже..." - та немає вже тих військоматів, залишилося слово як у гаїшників поліціянтів слово "техпаспорт"
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18.04.2025 17:41 Ответить
Не понял. Тцк уже приписали к ВСУ? Я что-то пропустил 🤔
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18.04.2025 17:41 Ответить
рекомендую вам сходити з цією проблемою в ТЦК, вам все розкажуть. або подайте запит до суду
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18.04.2025 17:47 Ответить
Я в январе этого года ходил в тцк, там мне выписали направление на влк. Но какое отношение они имеют к ВСУ? 🤔
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18.04.2025 18:02 Ответить
я росіянський діалект забувся в 2014 році. так що ви спитати хотіли?
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18.04.2025 18:03 Ответить
....
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18.04.2025 18:14 Ответить
відкриваєте структурну таблицю Сухопутних військ ЗСУ, і уважно вивчаєте. і будете надзвичайно здивовані на рахунок ТЦК.
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18.04.2025 18:19 Ответить
По сути тцк это бандформирование с лицензией от государства похищать людей. Ну если реально по сути
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18.04.2025 19:01 Ответить
А ЗСУ це бандформування з ліцензією вбивати кацапів, все правильно.
Не хочеш до нас в банду - доведеться тебе викрасти.
Питання?
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18.04.2025 21:31 Ответить
Добалакались...😁😂
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18.04.2025 22:35 Ответить
ТЦК по документам не існує. Це все старі військові частини, які були є та будуть, штатка звичайна.
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18.04.2025 20:28 Ответить
військовослужбовця групи оповіщення

це, така військова спеціальність?
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18.04.2025 17:41 Ответить
То прокурора - інваліда на пенсії з 35 років - крутили. Я його взнав. То хай би і мобілізували. Нарід не розібрався.
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18.04.2025 17:41 Ответить
крутив мєнт, що не навчений клименком воювати, та учасник війни з ханом батиєм, з корочкою убд.
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18.04.2025 17:51 Ответить
той "прокурор" не просто інвалід, в нього на серці рубець видно в "3-и пальці" Тека із документами впала - 100 томів....
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18.04.2025 17:52 Ответить
Ну звісно тцк і паліція ні в чьом нє вінавати.
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18.04.2025 17:49 Ответить
Росія розширює мобілізаційні заходи в себе і зриває в Україні

Так званий рекордний весняний призов на росії супроводжується облавами, цифровим розшуком через системи відеоспостереження, облавами в нічних клубах, фітнес-центрах, торгово-розважальних закладах.

Будь-яка спроба завадити цьому, навіть невинний пост в інтернеті карається тривалим увʼязненням.

акції фізичної протидії воєнкомам виключені, бо будуть жорстоко і миттєво придушені.

Тому на росії попри розмови про переговори збільшується контингент ваньків, яких кидають на убій в Україні.

Посилюється тиск на всій лінії фронту.

В Україні ж росія блискуче реалізовує інформаційно-психологічну операцію зриву мобілізації, підриву довіри до ТЦК, аж до стимулювання активної фізичної протидії мобілізаційним заходам, не кажучи вже про супер інформаційну атаку до якої підключаються і розганяють мережі професійних політичних ботів.

Заклики не продовжувати воєнний стан, зривати мобілізацію - це не робота корисних ідіотів, а пряма робота ворожої агентури.

І ця робота має жорстко присікатися.

За кожен перепост російських ІПСО, кожен зневажливий вислів будь-яких представників Сил оборони має наступати жорстке незворотне покарання.

Якщо хочемо Миру і Перемоги мобілізацію тре зривати на росії і максимально стимулювати в Україні…
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18.04.2025 18:00 Ответить
Тобі виродку кацапському звідки інфа тизоч знаєш як там призов іде чи відмазуєш сваіх братішек пі ар
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18.04.2025 18:43 Ответить
То вагітний бойовий пенс-інвалід. Письменник-фантаст.
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18.04.2025 18:44 Ответить
3jo6oк, тобі яке діло до українців ?
Тебе Стармер в бойові півні мобілізував чи чого ти такий злий?🤔
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18.04.2025 21:33 Ответить
Тцкашник , що так браво строчиш?
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18.04.2025 21:45 Ответить
ви можете перевдягнутись в бурята і познайомитись із тими жіночками
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18.04.2025 18:17 Ответить
Вони кацапсячі підстилки з лугандонії
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18.04.2025 18:41 Ответить
Знову розгнуздані рецидивісти тцкашників в трусиках обіжають
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18.04.2025 18:23 Ответить
Мені так подобаються відмазки ТЦКунів. Спочатку він вирішив перевіряти документи у цивільного без присутності правоохоронців, хоча не мав на це права. А потім законне використання засобу самооборони чомусь стало "провокацією".
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18.04.2025 18:24 Ответить
"Дане відео провокаційне, оскільки не показує весь конфлікт"

Ок, покажіть ваше відео. Згідно закону про мобілізацію, який прийняли рік тому, заходи оповіщення мають проводитись під запис на бодікамеру. Тобто у ТЦК і поліції мусить бути своє відео. Нехай показують.
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18.04.2025 18:31 Ответить
Дівчата ходять парами, щоб від приставучих ********* відбиватись.
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18.04.2025 18:31 Ответить
А ви, Сірожа, воюєте чи ухиляєтесь?
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18.04.2025 18:43 Ответить
Сірожа- ветеран колчаківських фронтів. Двічі герой за штурм дивана.
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18.04.2025 18:50 Ответить
Цікаво що на авторинку Чапаєвка ніразу не було облави. А там кожен день пару сотень здорових перекупів машинами торгують. Видно або поліції підмазали щоб не чіпали такі заклади або поліцаї сцять туди даже заходити бо отримають піzдюлєй. Через це і відловлюють кривих і сліпих по вулицям і полікліннікам
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18.04.2025 18:42 Ответить
Обісраний ухилянт і купа товстих кобил ))))))))))))))))))))
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18.04.2025 19:00 Ответить
Так это... "Народ и армия едины!" (с.)
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18.04.2025 19:01 Ответить
ТЦКуни то не армія , а ескадрони НКВД!
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18.04.2025 19:10 Ответить
Та хіба ж це тільки в Києві такі бійки? В інтернеті таких відео вже сотні з різних куточків Украіни... Є і такі страшні де ТЦК збиває з ніг,хапає та б"є людей,застосовує до них газові балончики навіть ще не спитавши документів....І тут ще хтось пише що то все неправда, що то ж виявляється в Україні росія блискуче реалізовує інформаційно-психологічну операцію по зриву мобілізації, по підриву довіри до ТЦК, що то виявляється росія стимулює людей до активної фізичної протидії мобілізаційним заходам, що то все росія робить супер інформаційну атаку до якої підключаються і розганяють іі в мережі професійних політични боти......Он воно як, не зеленський виявляється винен у зриві мобілізаціі , дискретизаціі влади і демотиваціі населення а росія винна....Ну-Ну... А такій завзятості поліціантів тільки три простих пояснення 1. Вони мають бронь і мають іі відпрацьовувати. 2 Вони мають план зверху, і мають його виконувати, бо інакше є загроза втратити бронь і поіхати на фронт самому. А вони цього звісно дуже-дуже не хочуть і бояться як вогню- тому і ловлять і пхають у гірло віни інших замість себе.... 3. Звісно існує в них і фінансова винагорода за кожного відловленного. Тому ТЦК і поліцаі зараз так дуже активно , агресивно і завзято біснуються відловлюючи людей на вулицях та і будь де ,- бо це для них зараз не тільки заробіток, а й боротьба за іх своє власне життя за рахунок інших, в прямому сенсі цього слова.... Кому цікаво, і це тільки маленькі єпізоди з того що коіться......
https://www.facebook.com/100024846503735/videos/978393407743580
https://www.facebook.com/share/v/165CSjFXWZ/
https://www.facebook.com/reel/617167321201768
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18.04.2025 19:01 Ответить
А потім запалають тцк разом з тцкунами.
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18.04.2025 19:16 Ответить
пристрелять кілька "захисників"
Ну отримаєте FPV в голову з відстані безпечній для оператора. Якщо мало війни з руснєю, треба ще громадянську ініціювати, щоб ви вже заспокоїлись нарешті.
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18.04.2025 20:04 Ответить
Якби ухилєси могли керувати і споряджати фпвшки вони б не переділи грізно з дивану як ти отут. Тому не сміши
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18.04.2025 21:39 Ответить
А, ну тобто купити за https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/fpv-dron-7-dyuymov-akkumulyator-IDXHX8X.html 4к FPVшку це дуже складно? Ти скотинка тцкшна думаєш що якщо Цензор не пише про це, то вам не відбивають голови? https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cpwxnrgy5eyo Відбивають відбивають, просто не масово, отака сумна історія. Причому коли ухилеси через забусярення отримують певний досвід і повертаються, то хтось отримує потім ножа в шию в Одесі. Всі Ганули дуже героїчні щемити цивільних, але на кожного Ганула знайдеться свій Шалаєв.
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18.04.2025 23:28 Ответить
пристрелять кілька "захисників" і перестануть ловити по одному,замість вудочки - сітка.Облава з участю кількох сотень військових і подивимось тоді на ту ухилянтську шоблу
----------

Точно, потрібно розстріляти всіх мужиків окрім кольору нації - чиновників, депутатів, криміналу, поліцейських, ТЦК, прокурорів, сотень тисяч з корочками за небажання воювати!
Ти або провокатор-кацап, або еплан із ТЦК. До речі, показово, що тільки два таких варіанти схожих
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18.04.2025 21:25 Ответить
Всі мужики давно в ЗСУ, якщо ти не там без поважної причини - ти не мужик, а дефективна баба з ****.
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18.04.2025 21:38 Ответить
а дефективна баба з ****.
--------
Круто ти про весь колiр нації - чиновників, депутатів, криміналу, поліцейських, ТЦК, прокурорів, сотень тисяч з корочками)))
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18.04.2025 22:22 Ответить
Соромлюсь спитати-ви на фронті?
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18.04.2025 22:40 Ответить
Тому й ловлять дідів 50+, бо ті не можуть чинити опір, як на відео, або навіть просто втекти!
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18.04.2025 19:09 Ответить
Стратегія Просирського та Зеленського кожен місяц забирати 30 000 мобіків та запіхувать їх у окопи з гівна і палок.... ми не можемо воювати м'ясом, як РФ. Любий патріотізм вичерпається, коли привезли переляканого відразу на Торецьк з такими же переляканими командирами, що сто років тому кафедру закінчіли, і ти відразу загинув. Де лінії та укріпи з бетону, ніхто не знає.
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18.04.2025 19:09 Ответить
То було превентивне затримання, то майбутній СЗЧ-шник.
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18.04.2025 20:26 Ответить
Тут все просто. В статті Цензора неповністю процитували пункту 6 статі 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізації" там є ще це:

"Під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів."

Так що або викладайте відео неспровокованого нападу громадянина, або ТЦКшнику чи поліціянту, або обом разом, впаяйте покарання за порушення процедури.
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18.04.2025 20:35 Ответить
А ти хто, власне кажучи, щоб тобі " відєо викладати"?
У тебе на родінє є своє відєо- де призовників по мацквє бусіфікують.
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18.04.2025 20:59 Ответить
Або відео в Інтернет, або нехай не брешуть на напад! Воєнкомівці не мають права нападати та затримувати людей.
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18.04.2025 21:11 Ответить
Тобі також, по тому ж адрєсу.
" мацква, крємьль, пуцькін", бусіфікація прізівніков , с цеєлью не обьявлять мабілізацію.
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18.04.2025 23:12 Ответить
Ну так оприлюдніть відео, що є у поліції та воєнкомівців! Чи брехлива влада хоче, щоб їй вірили на слово?
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18.04.2025 21:10 Ответить
"проте громадянин втік завдяки цивільним особам, які перешкоджали роботі працівникам поліції."

Готове піхотне відділення, а може і взвод якщо дурних кудахтаючих бабів з відео додати.
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18.04.2025 21:29 Ответить
Там в Краматорську бруківку стелять , а НКВД м'ясо ловить яке через місяць згине в полях .
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18.04.2025 21:58 Ответить
потрібні РОЗСТРІЛИ прямо на місці тих, хто перешкоджає мобілізації
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18.04.2025 22:15 Ответить
черговий кандидат до психлікарні
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18.04.2025 22:28 Ответить
Тебе в першу чергу треба розстріляти
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18.04.2025 23:30 Ответить
Дане відео однозначно зняте в павільонах мосфільму, адже всі відомо, що наші тилові герої-оповіщувачі, які щоденно несуть людям цінну звістку, і серед яких абсолютна більшість - інваліди з багатьма контузіями, ніколи не піднімуть руку на цивільну особу
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19.04.2025 00:46 Ответить
а біснуватих тьоток притягнути, хоч одну, до відповідальності?
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19.04.2025 08:49 Ответить
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