Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено фермерське господарство та ЛЕП
Упродовж дня 23 липня російські війська завдавали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, по Нікопольщині протягом дня ворог бив артилерією, FPV-дронами та скинув боєприпас з БпЛА. Атакував Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади.
Унаслідок атак пошкоджено приватний будинок. Вогнем знищено господарську споруду. Зачепило лінію електропередач.
У Синельниківському районі агресор вдарив безпілотником по Межівській громаді. Понівечено фермерське господарство.
Повідомляється, що всюди минулося без загиблих і постраждалих.
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