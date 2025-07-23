Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено фермерське господарство та ЛЕП

Упродовж дня 23 липня російські війська завдавали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по Нікопольщині протягом дня ворог бив артилерією, FPV-дронами та скинув боєприпас з БпЛА. Атакував Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади.



Унаслідок атак пошкоджено приватний будинок. Вогнем знищено господарську споруду. Зачепило лінію електропередач.

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У Синельниківському районі агресор вдарив безпілотником по Межівській громаді. Понівечено фермерське господарство.



Повідомляється, що всюди минулося без загиблих і постраждалих.

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