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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджено фермерське господарство та ЛЕП

Обстріли Дніпропетровщини 23 липня

Упродовж дня 23 липня російські війська завдавали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по Нікопольщині протягом дня ворог бив артилерією, FPV-дронами та скинув боєприпас з БпЛА. Атакував Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади.

Унаслідок атак пошкоджено приватний будинок. Вогнем знищено господарську споруду. Зачепило лінію електропередач.

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У Синельниківському районі агресор вдарив безпілотником по Межівській громаді. Понівечено фермерське господарство.

Повідомляється, що всюди минулося без загиблих і постраждалих.

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Автор: 

обстріл (29991) Нікополь (1285) Дніпропетровська область (4050) Нікопольський район (342) Синельниківський район (142)


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