Промислове підприємство та будинки пошкоджені через атаку РФ у Кривому Розі, на Синельниківщині під ударом фермерське господарство. ФОТОрепортаж
Вночі 23 липня Дніпропетровська область пережила чергову атаку ворожих БпЛА. 8 безпілотників, за даними ПвК, захисники неба збили.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Втім, за його словами, зафіксовано й влучання. У Кривому Розі частково зруйновано приватний будинок, ще 4 – пошкоджені. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі - вогонь загасили. Понівечене й промислове підприємство.
За даними ОВА, у Синельниківському районі пошкоджено фермерське господарство. Потрощена сільськогосподарська техніка - трактори і комбайни.
Через удар також виникла пожежа. Понівечені і магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури і адмінбудівля.
Окрім того, Лисак інформує, що по Нікопольщині агресор поцілив із важкої артилерії. Гучно було в Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені 2 приватні будинки.
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