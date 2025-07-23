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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Промислове підприємство та будинки пошкоджені через атаку РФ у Кривому Розі, на Синельниківщині під ударом фермерське господарство. ФОТОрепортаж

Вночі 23 липня Дніпропетровська область пережила чергову атаку ворожих БпЛА. 8 безпілотників, за даними ПвК, захисники неба збили.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Втім, за його словами, зафіксовано й влучання. У Кривому Розі частково зруйновано приватний будинок, ще 4 – пошкоджені. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі - вогонь загасили. Понівечене й промислове підприємство.

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Кривий Ріг після обстрілу

За даними ОВА, у Синельниківському районі пошкоджено фермерське господарство. Потрощена сільськогосподарська техніка - трактори і комбайни.

Через удар також виникла пожежа. Понівечені і магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури і адмінбудівля.

Окрім того, Лисак інформує, що по Нікопольщині агресор поцілив із важкої артилерії. Гучно було в Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені 2 приватні будинки.

Нікопольщина після обстрілу
Нікопольщина після обстрілу

Автор: 

Кривий Ріг (1384) обстріл (29991) Нікополь (1284) Дніпропетровська область (4044) Криворізький район (171) Нікопольський район (341) Синельниківський район (141)


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Головне шо Юзік не постраждал.
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23.07.2025 07:46 Відповісти
 
 