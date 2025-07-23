Промышленное предприятие и дома повреждены в результате атаки РФ в Кривом Роге, в Синельниковском районе под ударом - фермерское хозяйство. ФОТОрепортаж

Ночью 23 июля Днепропетровская область пережила очередную атаку вражеских БПЛА. 8 беспилотников, по данным ПвК, защитники неба сбили.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксированы и попадания. В Кривом Роге частично разрушен частный дом, еще 4 - повреждены. Загорелись здание, которое не эксплуатировалось, частное предприятие и солнечные панели - огонь потушили. Повреждено промышленное предприятие.

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По данным ОВА, в Синельниковском районе повреждено фермерское хозяйство. Разбита сельскохозяйственная техника - тракторы и комбайны.

Из-за удара также возник пожар. Повреждены магазин, амбулатория, спортзал, школа, учреждение культуры и админздание.

Кроме того, Лысак информирует, что по Никопольщине агрессор попал из тяжелой артиллерии. Громко было в Марганецкой и Покровской громадах. Повреждены 2 частных дома.







