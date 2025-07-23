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Новости Атака беспилотников на Кривой Рог
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Кривой Рог подвергся массированной атаке "шахедов", в городе были слышны взрывы

шахеди

В ночь на 23 июля россияне атаковали Кривой Рог "шахедами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Массовый налет шахедов. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Еще много шахедов в воздухе - берегите себя и своих близких", - написал он.

Обновление

По состоянию на 01:33 зафиксировано попадание "шахедов" в нескольких местах, в том числе - по предприятию, частным домам.

Продолжается аварийно-спасательная операция, идет тушение пожара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

Кривой Рог (1426) Шахед (1327) Днепропетровская область (4263) Криворожский район (158) война в Украине (5320)


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Криворожани, заберіть до себе мамуріму й татасашу. А також зе!дебіла ваву. Обстріли щезнуть відразу.
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23.07.2025 04:31 Ответить
РФ СТЕРЛА АНГАР САМОЛЕТОВ ВСУ! Локацию сожгли за ФОТО НАШЕГО ОФИЦЕРА. Случайно СЛИЛИ ТАЙНЫЕ ДАННЫЕ
https://youtu.be/x9RcjVQaOYM?si=-XTkrThBCZdPg8tN
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23.07.2025 04:36 Ответить
Вже прості люди цих ідіотів вчать

https://www.youtube.com/@%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%891%D1%80 @ОлександрКомаровський-щ1рhttps://www.youtube.com/watch?v=x9RcjVQaOYM&lc=UgySzk-ZlGGgd9TuhfB4AaABAg 7 часов назад

Пане Пехньо, ворогу гріх не скористатися з задоволенням вашими аналізами обстановки на фронтах, обговореннями новітніх технологій, які з'являються в нашому війську. Все те, про що ви розповідаєте, допомагає ворогу в його агресії проти нашої країни. Будь ласка, не витягуйте з військових різні секрети. На жаль, язикатих серед них вистачає. Не провокуйте їх на розкриття наших намірів, планів, тактико технічних характеристик і багато чого іншого.
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23.07.2025 04:39 Ответить
https://www.youtube.com/@%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82 @АндрійПрутhttps://www.youtube.com/watch?v=x9RcjVQaOYM&lc=Ugx6SwMApv7io0VI1554AaABAg 5 часов назад

Давно треба зборонити показувати и хвастатись.війна любить. Тишину.Дуже багато розкзуемо свої секрети нашої техніки Держіть язик за зубами.
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23.07.2025 04:43 Ответить
Це--перше правило війни!
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23.07.2025 08:28 Ответить
https://www.youtube.com/@%D0%AF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0 @ЯринаГордееваhttps://www.youtube.com/watch?v=x9RcjVQaOYM&lc=UgwNja3ZO5oU_pjp8HJ4AaABAg&pp=0gcJCSMANpG00pGi 6 часов назад

Господи,та тільки що дивилася про наші морські дрони,які почали збивати літак рашки. Все розповіли "взахльоб",як,що,куди,коли,і т, д. Мрак. І для чого працювати
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23.07.2025 04:48 Ответить
Якось у вас словацький прапорець зменився на турецький..переїхали, відпочиваєте? Платний впн?
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23.07.2025 05:00 Ответить
Так ще й імена міняються.
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23.07.2025 07:10 Ответить
 
 