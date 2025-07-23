Кривой Рог подвергся массированной атаке "шахедов", в городе были слышны взрывы
В ночь на 23 июля россияне атаковали Кривой Рог "шахедами".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы. Массовый налет шахедов. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Еще много шахедов в воздухе - берегите себя и своих близких", - написал он.
Обновление
По состоянию на 01:33 зафиксировано попадание "шахедов" в нескольких местах, в том числе - по предприятию, частным домам.
Продолжается аварийно-спасательная операция, идет тушение пожара.
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https://youtu.be/x9RcjVQaOYM?si=-XTkrThBCZdPg8tN
https://www.youtube.com/@%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%891%D1%80 @ОлександрКомаровський-щ1рhttps://www.youtube.com/watch?v=x9RcjVQaOYM&lc=UgySzk-ZlGGgd9TuhfB4AaABAg 7 часов назад
Пане Пехньо, ворогу гріх не скористатися з задоволенням вашими аналізами обстановки на фронтах, обговореннями новітніх технологій, які з'являються в нашому війську. Все те, про що ви розповідаєте, допомагає ворогу в його агресії проти нашої країни. Будь ласка, не витягуйте з військових різні секрети. На жаль, язикатих серед них вистачає. Не провокуйте їх на розкриття наших намірів, планів, тактико технічних характеристик і багато чого іншого.
Давно треба зборонити показувати и хвастатись.війна любить. Тишину.Дуже багато розкзуемо свої секрети нашої техніки Держіть язик за зубами.
Господи,та тільки що дивилася про наші морські дрони,які почали збивати літак рашки. Все розповіли "взахльоб",як,що,куди,коли,і т, д. Мрак. І для чого працювати