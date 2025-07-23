Кривой Рог подвергся массированной атаке "шахедов", в городе были слышны взрывы

В ночь на 23 июля россияне атаковали Кривой Рог "шахедами".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Массовый налет шахедов. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Еще много шахедов в воздухе - берегите себя и своих близких", - написал он.

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По состоянию на 01:33 зафиксировано попадание "шахедов" в нескольких местах, в том числе - по предприятию, частным домам.

Продолжается аварийно-спасательная операция, идет тушение пожара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы (обновлено)