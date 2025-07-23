Кривий Ріг під масованою атакою "шахедів", в місті лунають вибухи
В ніч на 23 липня росіяни атакували Кривий Ріг "шахедами".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Масовий наліт шахедів. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Ще багато шахедів у повітрі – бережіть себе та своїх близьких", - написав він.
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