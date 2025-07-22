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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 22 липня війська РФ запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ударних ворожих БпЛА!

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Чернігівська область - загроза застосування ударних ворожих БпЛА
  • Ударні ворожі БпЛА на південному сході Сумщини, курс західний.

Дивіться: Сили оборони нищать у небі російські розвідувальні безпілотники типу Zala, Supercam та Орлан. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4571) Повітряні сили (2874) Шахед (1327) війна в Україні (5355)


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"Ну нарешті!"- подумав Вова.
Знайдено причину, як втихомирити кріпаків.
Завтра повітряна тривога буде цілий день!
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22.07.2025 22:35 Відповісти
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22.07.2025 22:35 Відповісти
Як показав сьогоднішній день , то не так страшні кацапські воші, як зелені і ОПЗЖшні гниди
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22.07.2025 23:13 Відповісти
Перші не приховують свою ненависть до України і українців в цілому та не вдягають вишиванку.
А зелені ...
Це молоді риги обєднані зі старими ригами які змінили назву партії.
Нічого нового за останні 6 років.
Здобули...
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22.07.2025 23:27 Відповісти
Всю банду ОПЗЖ І Слуг зелених потрібно негайно арештувати ,
і тим самим спасти Украіну 😡

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22.07.2025 23:37 Відповісти
Так а хто ж арештує? Вони ж "одна сім'я" (с)
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22.07.2025 23:43 Відповісти
А поки летять шахеди, Володя розкаже вам казочку на ніч.
Тож сідайте зручніше і уважно слухайте!
Давай Вова, пали напалмом!
😂
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22.07.2025 22:38 Відповісти
Вам там в Чехии вообще нечем заняться?)
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22.07.2025 22:43 Відповісти
дибіл... го на Лук'янівку будеш слухати?
Бан цього дауна
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22.07.2025 22:57 Відповісти
Ні один, ні другий не здатний вивчити українську мову.
Головне, щоб кешбек не відмінили, а тисячу від Зеленського, давали кожен квартал.
Еге ж козаки?
А війну ви вже в своїй голові закінчили, як заповідав наставник.
Вона в вас і не починалась.
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22.07.2025 23:04 Відповісти
Каждий вєчер вєчер наступаєт вдруг…
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22.07.2025 23:05 Відповісти
Если делать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни от своей устал, выбирай в президенты 95-й квартал...
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22.07.2025 23:39 Відповісти
 
 