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Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 22 липня війська РФ запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ударних ворожих БпЛА!
Оновлення щодо руху БпЛА
- Чернігівська область - загроза застосування ударних ворожих БпЛА
- Ударні ворожі БпЛА на південному сході Сумщини, курс західний.
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Знайдено причину, як втихомирити кріпаків.
Завтра повітряна тривога буде цілий день!
А зелені ...
Це молоді риги обєднані зі старими ригами які змінили назву партії.
Нічого нового за останні 6 років.
Здобули...
і тим самим спасти Украіну 😡
Тож сідайте зручніше і уважно слухайте!
Давай Вова, пали напалмом!
😂
Бан цього дауна
Головне, щоб кешбек не відмінили, а тисячу від Зеленського, давали кожен квартал.
Еге ж козаки?
А війну ви вже в своїй голові закінчили, як заповідав наставник.
Вона в вас і не починалась.