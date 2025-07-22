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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 22 июля войска РФ запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Днепропетровская область (Синельниковский р-н) - угроза применения ударных вражеских БпЛА!

Обновление по движению БпЛА

  • Черниговская область - угроза применения ударных вражеских БпЛА
  • Ударные вражеские БпЛА на юго-востоке Сумщины, курс западный.

Смотрите: Силы обороны уничтожают в небе российские разведывательные беспилотники типа Zala, Supercam и Орлан. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3979) Воздушные силы (2533) Шахед (1323) война в Украине (5320)


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Топ комментарии
+4
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22.07.2025 22:35 Ответить
+4
Як показав сьогоднішній день , то не так страшні кацапські воші, як зелені і ОПЗЖшні гниди
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22.07.2025 23:13 Ответить
+3
"Ну нарешті!"- подумав Вова.
Знайдено причину, як втихомирити кріпаків.
Завтра повітряна тривога буде цілий день!
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22.07.2025 22:35 Ответить
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"Ну нарешті!"- подумав Вова.
Знайдено причину, як втихомирити кріпаків.
Завтра повітряна тривога буде цілий день!
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22.07.2025 22:35 Ответить
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22.07.2025 22:35 Ответить
Як показав сьогоднішній день , то не так страшні кацапські воші, як зелені і ОПЗЖшні гниди
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22.07.2025 23:13 Ответить
Перші не приховують свою ненависть до України і українців в цілому та не вдягають вишиванку.
А зелені ...
Це молоді риги обєднані зі старими ригами які змінили назву партії.
Нічого нового за останні 6 років.
Здобули...
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22.07.2025 23:27 Ответить
Всю банду ОПЗЖ І Слуг зелених потрібно негайно арештувати ,
і тим самим спасти Украіну 😡

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22.07.2025 23:37 Ответить
Так а хто ж арештує? Вони ж "одна сім'я" (с)
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22.07.2025 23:43 Ответить
А поки летять шахеди, Володя розкаже вам казочку на ніч.
Тож сідайте зручніше і уважно слухайте!
Давай Вова, пали напалмом!
😂
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22.07.2025 22:38 Ответить
Вам там в Чехии вообще нечем заняться?)
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22.07.2025 22:43 Ответить
дибіл... го на Лук'янівку будеш слухати?
Бан цього дауна
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22.07.2025 22:57 Ответить
І закінчиться казочка словами "ось така #єрня малята..." (с)
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22.07.2025 23:46 Ответить
Ну, Дід Панас це вже класика!

Щось Володя сьогодні відосик не виклав🤔
Мабуть немає часу, бо щось там підписує🙄
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22.07.2025 23:49 Ответить
А ми приносимо свої вибачення.
Казочка від Володі сьогодні (з технічних причин) відміняється.
В автора трусяться руки, ноги і сталеві яйця, після підписання ним закону 12414.
Дата виходу наступного відео невідома.
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22.07.2025 23:59 Ответить
Каждий вєчер вєчер наступаєт вдруг…
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22.07.2025 23:05 Ответить
Если делать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни от своей устал, выбирай в президенты 95-й квартал...
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22.07.2025 23:39 Ответить
 
 