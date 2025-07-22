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Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные Силы
Вечером 22 июля войска РФ запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Днепропетровская область (Синельниковский р-н) - угроза применения ударных вражеских БпЛА!
Обновление по движению БпЛА
- Черниговская область - угроза применения ударных вражеских БпЛА
- Ударные вражеские БпЛА на юго-востоке Сумщины, курс западный.
Топ комментарии
+4 YU ST
показать весь комментарий22.07.2025 22:35 Ответить Ссылка
+4 АРТЕМ Булискерия #524928
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+3 Потужний Гарант
показать весь комментарий22.07.2025 22:35 Ответить Ссылка
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Знайдено причину, як втихомирити кріпаків.
Завтра повітряна тривога буде цілий день!
А зелені ...
Це молоді риги обєднані зі старими ригами які змінили назву партії.
Нічого нового за останні 6 років.
Здобули...
і тим самим спасти Украіну 😡
Тож сідайте зручніше і уважно слухайте!
Давай Вова, пали напалмом!
😂
Бан цього дауна
Щось Володя сьогодні відосик не виклав🤔
Мабуть немає часу, бо щось там підписує🙄
Казочка від Володі сьогодні (з технічних причин) відміняється.
В автора трусяться руки, ноги і сталеві яйця, після підписання ним закону 12414.
Дата виходу наступного відео невідома.