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Силы обороны уничтожают в небе российские разведывательные беспилотники типа Zala, Supercam и Орлан. ВИДЕО

Ежедневно оккупанты активно используют разведывательные беспилотники типа ZALA, Supercam и Орлан для выявления перемещения наших войск и техники, расположения объектов критически важной инфраструктуры.

Однако пограничники бригады "Месть перехватывают вражеские разведчики FPV-дронами. Вместе с операторами радаров пилоты устраивают настоящую охоту на российские беспилотники, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили вражеский танк, бронемашину, две "буханки", укрытие и позиции россиян на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20098) беспилотник (3979) Госпогранслужба (6694) уничтожение (7529)


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