Силы обороны уничтожают в небе российские разведывательные беспилотники типа Zala, Supercam и Орлан. ВИДЕО
Ежедневно оккупанты активно используют разведывательные беспилотники типа ZALA, Supercam и Орлан для выявления перемещения наших войск и техники, расположения объектов критически важной инфраструктуры.
Однако пограничники бригады "Месть перехватывают вражеские разведчики FPV-дронами. Вместе с операторами радаров пилоты устраивают настоящую охоту на российские беспилотники, сообщает Цензор.НЕТ.
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