Пограничники уничтожили вражеский танк, бронемашину, две "буханки", укрытия и позиции россиян на Харьковщине. ВИДЕО
Пилоты-пограничники подразделения БпЛА "Феникс" на Харьковщине уничтожили вражеский танк, бронемашину, две "буханки" и ликвидировали с десяток оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, также воины уничтожили укрытия врага, позиции и беспилотники россиян.
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Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий22.07.2025 17:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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