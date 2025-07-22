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Пограничники уничтожили вражеский танк, бронемашину, две "буханки", укрытия и позиции россиян на Харьковщине. ВИДЕО

Пилоты-пограничники подразделения БпЛА "Феникс" на Харьковщине уничтожили вражеский танк, бронемашину, две "буханки" и ликвидировали с десяток оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, также воины уничтожили укрытия врага, позиции и беспилотники россиян.

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армия РФ (20098) Госпогранслужба (6694) уничтожение (7529)


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буханки - це де кацапи бухають 7
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22.07.2025 17:13 Ответить
 
 