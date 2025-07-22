Прикордонники знищили ворожий танк, бронемашину, дві "буханки", укриття і позиції росіян на Харківщині. ВIДЕО

Пілоти-прикордонники підрозділу БпЛА "Фенікс" на Харківщині знищили ворожий танк, бронемашину, дві "буханки" та ліквідували з десяток окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, також воїни знищили укриття ворога, позиції та безпілотники росіян.

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