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Морські піхотинці атакували точку вильоту, де базувались російські оператори дронів. ВIДЕО
Бійці 34-ої окремої бригади берегової оборони Морської піхоти атакували точку вильоту, де базувались російські оператори дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, Сили оборони продовжують нищити техніку противника а також російських загарбників.
"Ворожий Мавік не встиг навіть злетіти – наш ФПВ прилетів швидше. Разом з позицією – в утиль! Полювання на російських пілотів продовжується", - додали бійці.
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Клятий Зеленский, за 3 роки не зміг налагодити виробництво власних КАБів - вони дуже допомогли б знищувати операторів бпла та точки збору штурмових груп кацапів.