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Морські піхотинці атакували точку вильоту, де базувались російські оператори дронів. ВIДЕО

Бійці 34-ої окремої бригади берегової оборони Морської піхоти атакували точку вильоту, де базувались російські оператори дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, Сили оборони продовжують нищити техніку противника а також російських загарбників.

"Ворожий Мавік не встиг навіть злетіти – наш ФПВ прилетів швидше. Разом з позицією – в утиль! Полювання на російських пілотів продовжується", - додали бійці.

Також дивіться: Українські захисники із 110 бригади атакували ворожу піхоту прямо на інженерних спорудах. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18249) ВМС (1418) ліквідація (4247)


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Туди мав би прилетіти український (українського виробництва) КАБ і поховати тих операторів під горою цегли.
Клятий Зеленский, за 3 роки не зміг налагодити виробництво власних КАБів - вони дуже допомогли б знищувати операторів бпла та точки збору штурмових груп кацапів.
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22.07.2025 16:58 Відповісти
Для КАБов нужны самолеты. А для самолетов аэродромы и аэродромная инфраструктура. Но этот клован только разговаривает о них.
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22.07.2025 18:35 Відповісти
Героям Слава!!!
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22.07.2025 18:32 Відповісти
 
 