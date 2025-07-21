Українські захисники із 110 бригади атакували ворожу піхоту прямо на інженерних спорудах. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем 110-ої окремої механізованої бригади імені Марка Безручка нищать ворожу піхоту.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі батальйону, інформує Цензор.НЕТ.
Загарбники по одному намагалися наблизитися до наших позицій, але їх знищували прямо на інженерних спорудах.
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