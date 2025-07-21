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Українські захисники із 110 бригади атакували ворожу піхоту прямо на інженерних спорудах. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 110-ої окремої механізованої бригади імені Марка Безручка нищать ворожу піхоту.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі батальйону, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбники по одному намагалися наблизитися до наших позицій, але їх знищували прямо на інженерних спорудах.

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Автор: 

армія рф (18249) ліквідація (4242) 110 окрема механізована бригада (120)


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хальт ! хальт, ідіотен !
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21.07.2025 23:35 Відповісти
Ось, тобі московити, і прутня кінець!!
Армія! Мова! Віра!
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21.07.2025 23:57 Відповісти
 
 