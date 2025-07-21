Бійці 93 ОМБр знищили ББМ, танк "Т-62", бліндаж та особовий склад противника на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" продовжують нищити ворожу техніку та особовий склад противника на Краматорському напрямку. Воїни знищили ББМ, танк, бліндаж росіян.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі батальйону, інформує Цензор.НЕТ.

"Показово, як окупанти діяли, коли наші бійці застукали їх в чистому полі. Один з них влаштовує перегони з дроном, а інший — просто підставляє "п’яту точку" під нашу fpv-шку. І хоч сценарії різні, фінал однаковий", - прокоментували відео Black Raven.

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