Бойцы 93 ОМБр уничтожили ББМ, танк "Т-62", блиндаж и личный состав противника на Краматорском направлении. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" продолжают уничтожать вражескую технику и личный состав противника на Краматорском направлении. Воины уничтожили ББМ, танк, блиндаж россиян.

Видео боевой работы было обнародовано на канале батальона, информирует Цензор.НЕТ.

"Показательно, как оккупанты действовали, когда наши бойцы застукали их в чистом поле. Один из них устраивает гонки с дроном, а другой - просто подставляет "пятую точку" под нашу fpv-шку. И хотя сценарии разные, финал одинаковый", - прокомментировали видео Black Raven.

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