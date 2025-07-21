Воины 5 ОШБр уничтожили пушку, несколько транспортных средств, миномет, а также укрытия с живой силой врага. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады за неделю уничтожили пушку противника, несколько транспортных средств, миномет а также укрытие с живой силой.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Николай Декапольцев
показать весь комментарий21.07.2025 20:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий21.07.2025 21:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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