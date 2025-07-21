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Воины 5 ОШБр уничтожили пушку, несколько транспортных средств, миномет, а также укрытия с живой силой врага. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады за неделю уничтожили пушку противника, несколько транспортных средств, миномет а также укрытие с живой силой.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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армия РФ (20090) ликвидация (3857) 5 ОШБр (124)


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Здавалося б: от як можна "знищити міномет"? Це просто примітивна труба, як та що в ній креслення носять, що спирається на плиту діаметром як млинець штанги. Автомат калашнікова теж знищили? Теж один? Ці питання не до хлопців на нулі, а до журналістів, що наче намагаються отакими сенсаціями відволікти нашу увагу від чогось іншого.
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21.07.2025 20:45 Ответить
Насправді міномет знищить легко.Достатньо пошкодить трубу чи двуногу.Все,стрілять не можливо.Я сам служив в мінометці.Так щоб замінить пошкоджений міномет(або відремонтувать при можловисті) йшли тижні і місяці.Бували дні коли ми вистрілювали до 60 мін на ствол.Тому навіть пошкоджений міномет суттєво полегшує життя піхоті.
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21.07.2025 21:09 Ответить
 
 