Пограничники уничтожили российскую МТ-ЛБ и ликвидировали 17 оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

На Харьковском направлении бойцы пограничной бригады "Гарт" успешно обнаружили маршрут передвижения вражеской боевой машины типа МТ-ЛБ.

Несмотря на попытки оккупантов замаскировать технику, наши защитники вовремя зафиксировали ее остановку и нанесли прицельный артиллерийский удар. Вражеская машина была уничтожена, информирует Цензор.НЕТ.

После этого было оперативно отработано по нескольким опорным пунктам противника. По подтвержденным данным, результатом артиллерийской операции стало уничтожение 17 российских военнослужащих.

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