Прикордонники знищили російську МТЛБ та ліквідували 17 окупантів на Харківщині. ВIДЕО
На Харківському напрямку бійці прикордонної бригади "Гарт" успішно виявили маршрут пересування ворожої бойової машини типу МТЛБ.
Попри спроби окупантів замаскувати техніку, наші захисники вчасно зафіксували її зупинку та завдали прицільного артилерійського удару. Ворожу машину було знищено, інформує Цензор.НЕТ.
Після цього було оперативно відпрацьовано по кількох опорних пунктах противника. За підтвердженими даними, результатом артилерійської операції стало знищення 17 російських військовослужбовців.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такого лайна, прутень, набадяжив уже, майже 2.000.000 орків!
Але, то таке…