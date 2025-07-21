Прикордонники знищили російську МТЛБ та ліквідували 17 окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківському напрямку бійці прикордонної бригади "Гарт" успішно виявили маршрут пересування ворожої бойової машини типу МТЛБ.

Попри спроби окупантів замаскувати техніку, наші захисники вчасно зафіксували її зупинку та завдали прицільного артилерійського удару. Ворожу машину було знищено, інформує Цензор.НЕТ.

Після цього було оперативно відпрацьовано по кількох опорних пунктах противника. За підтвердженими даними, результатом артилерійської операції стало знищення 17 російських військовослужбовців.

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