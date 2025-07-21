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Безпілотник атакував російський КамАЗ серед лісу і порвав окупантам гамак. ВIДЕО
На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" влаштували полювання на ворожий автопарк, знищивши низку логістичних цілей, зокрема КамАЗ, біля якого окупанти повісили гамак для відпочинку. Крім КамАЗу було знищено буханку, "Ниву", та УАЗ.
Про це повідомили на сторінці батальйону "Signum", інформує Цензор.НЕТ.
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Україна продовжує руйнувати критичну інфраструктуру ворога: за добу ЗСУ завдали найточніших ударів по залізничному вокзалу в Каменоломнях і знову паралізували Шереметьєво - головний авіавузол Росії. Це вже друга ніч поспіль, коли фронтова логістика РФ перетворюється на руїни. На відео - момент потужного вибуху, пожежа на вокзалі, хаос у московському аеропорту та повний крах розкладів. Тим часом Росія, не в змозі відповісти симетрично, продовжує тероризувати житлові будинки у Києві - 95% російських ракет та дронів було знищено. Київ готує відповідь.- з сайту newsider
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