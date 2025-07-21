Безпілотник атакував російський КамАЗ серед лісу і порвав окупантам гамак. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" влаштували полювання на ворожий автопарк, знищивши низку логістичних цілей, зокрема КамАЗ, біля якого окупанти повісили гамак для відпочинку. Крім КамАЗу було знищено буханку, "Ниву", та УАЗ.

Про це повідомили на сторінці батальйону "Signum", інформує Цензор.НЕТ.

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