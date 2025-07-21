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Безпілотник атакував російський КамАЗ серед лісу і порвав окупантам гамак. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" влаштували полювання на ворожий автопарк, знищивши низку логістичних цілей, зокрема КамАЗ, біля якого окупанти повісили гамак для відпочинку. Крім КамАЗу було знищено буханку, "Ниву", та УАЗ.

Про це повідомили на сторінці батальйону "Signum", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Нацгвардійці за тиждень знищили танк, ЗРК, 13 артилерійських систем та ще 70 автівок росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18241) знищення (7833) 53 окрема механізована бригада (126)


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файно як
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21.07.2025 17:25 Відповісти
вніч 21- липня
Україна продовжує руйнувати критичну інфраструктуру ворога: за добу ЗСУ завдали найточніших ударів по залізничному вокзалу в Каменоломнях і знову паралізували Шереметьєво - головний авіавузол Росії. Це вже друга ніч поспіль, коли фронтова логістика РФ перетворюється на руїни. На відео - момент потужного вибуху, пожежа на вокзалі, хаос у московському аеропорту та повний крах розкладів. Тим часом Росія, не в змозі відповісти симетрично, продовжує тероризувати житлові будинки у Києві - 95% російських ракет та дронів було знищено. Київ готує відповідь.- з сайту newsider
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21.07.2025 17:26 Відповісти
В Каменоломнях ударили, в першу чергу", по залізничному депо... Це серйозніше, ніж вокзал... Бо саме там готується до рейсу та ремонтується тяговий склад - тепловози та електровози залізничної дільниці.
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21.07.2025 17:32 Відповісти
не несіть ванільну единномарафонну пургу. Кацапи нормально навалюють в глиб, багато шкоди ролять. Чого не скажиш про удари вглиб від дефекривних менеджерів Зеленського. Роз'їбали якусь білязалізничну халупу - це і весь результат потужного діпстрайку Зеленського.
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21.07.2025 17:33 Відповісти
Кацапам не потрібний гамак для відпочинку ,
а потрібен целофаний мішок для себе
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21.07.2025 17:31 Відповісти
0:31 - это у них там штрафбуд (ка) для провинившихся?
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21.07.2025 18:30 Відповісти
 
 