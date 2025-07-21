Нацгвардійці за тиждень знищили танк, ЗРК, 13 артилерійських систем та ще 70 автівок росіян. ВIДЕО
Лише за минулий тиждень підрозділи Національної гвардії України знищили на фронті понад 70 одиниць ворожої техніки та озброєння.
Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, результатом роботи нацгвардійців стало ураження: 1 танка, 11 одиниць броньованої техніки, 70 одиниць автомобільної техніки, 13 артилерійських систем, 1 ЗРК, 17 складів БК/ПММ. Також завдано ураження по 28 бліндажах росіян.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль