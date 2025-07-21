Нацгвардійці за тиждень знищили танк, ЗРК, 13 артилерійських систем та ще 70 автівок росіян. ВIДЕО

Лише за минулий тиждень підрозділи Національної гвардії України знищили на фронті понад 70 одиниць ворожої техніки та озброєння.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, результатом роботи нацгвардійців стало ураження: 1 танка, 11 одиниць броньованої техніки, 70 одиниць автомобільної техніки, 13 артилерійських систем, 1 ЗРК, 17 складів БК/ПММ. Також завдано ураження по 28 бліндажах росіян.

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