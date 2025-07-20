УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7434 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 090 3

Воїни 66 ОМБр атакували мотоцикл з окупантом прямо на ходу на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго зупинили штурм російських загарбників на Лиманському напрямку.

Про це свідчить відео, опубліковане у себе у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник активно застосовує мотоциклетні підрозділи — як для логістики, так і для безпосередньої участі у штурмах. Засіб, який активно застосовували ще у Першій світовій війні, повернувся на поле бою через сотню років в епоху дронів. Втім, для операторів FPV та дронів зі скидами батальйону безпілотних систем "MARA" будь-яке складне завдання — це просто черговий виклик. І на нього завжди знайдеться впевнена відповідь", - зазначають бійці.

Завдяки роботі дронарів чергова мотоциклетна група окупантів так і не змогла доїхати до місця призначення.

"Пряме влучання вивело з ладу один з мотоциклів. А після серії FPV та скидів російські окупанти залишилися догорати у полі разом з транспортними засобами", - розповіли українські захисники.

Також дивіться: Українські захисники зайшли у ворожий бліндаж та заклали там протитанкову міну для знищення. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18235) ліквідація (4237) 66 окрема механізована бригада (32)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тимчасові істоти, з московськага каганату прутня!!
Такого лайна прутня, в Україні, уже закобздонили, майже 2.000.000 орків! Зеленський, це вирок Україні!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
20.07.2025 15:23 Відповісти
А яка самое вIра у вас? Така як у Алексеевича вIра в великI грошI выкраденI в украIнеIв ? Эти деньги вам не помогут найдём и убьём всех причастных к этому геноциду!
показати весь коментар
20.07.2025 16:37 Відповісти
Московит, Нік свій заміни, бо личаками московськими смердить, як від ригоАНАЛІВ у ВРУ і фсбшників у рясах, з довідкою від сраліна!! Ну, ти в курсі!!
Армія! Мова!! Віра!!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
20.07.2025 16:46 Відповісти
 
 