Воїни 66 ОМБр атакували мотоцикл з окупантом прямо на ходу на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Бійці 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго зупинили штурм російських загарбників на Лиманському напрямку.
Про це свідчить відео, опубліковане у себе у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Противник активно застосовує мотоциклетні підрозділи — як для логістики, так і для безпосередньої участі у штурмах. Засіб, який активно застосовували ще у Першій світовій війні, повернувся на поле бою через сотню років в епоху дронів. Втім, для операторів FPV та дронів зі скидами батальйону безпілотних систем "MARA" будь-яке складне завдання — це просто черговий виклик. І на нього завжди знайдеться впевнена відповідь", - зазначають бійці.
Завдяки роботі дронарів чергова мотоциклетна група окупантів так і не змогла доїхати до місця призначення.
"Пряме влучання вивело з ладу один з мотоциклів. А після серії FPV та скидів російські окупанти залишилися догорати у полі разом з транспортними засобами", - розповіли українські захисники.
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