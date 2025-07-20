Українські захисники зайшли у ворожий бліндаж та заклали там протитанкову міну для знищення. ВIДЕО

На околицях Торецька піхотинці бригади "Хижак" провели зухвалу операцію, зайшовши у ворожий бліндаж та заклавши там протитанкову міну для його знищення.

Про цей епізод розповіли на сторінці бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Навколо — обгорілі тіла ворогів і спалені автівки", — описують обстановку у бригаді. Зазначається, що бійці з позивними "Ворон" і "Адвокат" тримають свою позицію вже 51 день.

На відео, знятому від першої особи, видно, як українські піхотинці заходять у порожній ворожий бліндаж, залишають там "сюрприз" у вигляді протитанкової міни та відходять.

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