1 794 3
Українські захисники зайшли у ворожий бліндаж та заклали там протитанкову міну для знищення. ВIДЕО
На околицях Торецька піхотинці бригади "Хижак" провели зухвалу операцію, зайшовши у ворожий бліндаж та заклавши там протитанкову міну для його знищення.
Про цей епізод розповіли на сторінці бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"Навколо — обгорілі тіла ворогів і спалені автівки", — описують обстановку у бригаді. Зазначається, що бійці з позивними "Ворон" і "Адвокат" тримають свою позицію вже 51 день.
На відео, знятому від першої особи, видно, як українські піхотинці заходять у порожній ворожий бліндаж, залишають там "сюрприз" у вигляді протитанкової міни та відходять.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Декапольцев
показати весь коментар20.07.2025 14:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар20.07.2025 15:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар20.07.2025 15:36 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль