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Українські захисники зайшли у ворожий бліндаж та заклали там протитанкову міну для знищення. ВIДЕО

На околицях Торецька піхотинці бригади "Хижак" провели зухвалу операцію, зайшовши у ворожий бліндаж та заклавши там протитанкову міну для його знищення.

Про цей епізод розповіли на сторінці бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Навколо — обгорілі тіла ворогів і спалені автівки", — описують обстановку у бригаді. Зазначається, що бійці з позивними "Ворон" і "Адвокат" тримають свою позицію вже 51 день.

На відео, знятому від першої особи, видно, як українські піхотинці заходять у порожній ворожий бліндаж, залишають там "сюрприз" у вигляді протитанкової міни та відходять.

Дивіться: Бійці 53 ОМБр знищили "Ниву", буханку, Камаз та "Урал" російських загарбників на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18235) ліквідація (4237) Донецька область (9092) Торецьк (534) Бахмутський район (545)


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А відео виклади, щоб тих попередити? Ми, мовляв, замінували, але ти заходь, якщо що
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20.07.2025 14:53 Відповісти
Да вони просто пустий бліндаж підірвали. Таке собі
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20.07.2025 15:07 Відповісти
Вам би, можливо, і краще зробити, але ж дупа на дивані, а руки на клаві, за монітором…??
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20.07.2025 15:36 Відповісти
 
 